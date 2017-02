Il viaggio spaziale per privati è realtà: con Space X nel 2018 si ritorna verso la Luna

Space X ha annunciato che due privati hanno richiesto alla società la possibilità di compiere un viaggio verso la Luna per la fine del 2018. I due potenziali viaggiatori spaziani hanno già corrisposto un sostanzioso anticipo, e la società dovrebbe iniziare a condurre gli esami medici, le prove di idoneità e le prime fasi di training già durante l'anno in corso.

Riservatissime sono le informazioni su quanto i due apsiranti astronauti abbiano sborsato, e pure riservata è la loro identità. SpaceX ha comunque sottolineato che altri "flight team" sono interessati a viaggi simili e se questa prima missione dovesse avere successo, sarà verosimile assistere ad una sequenza di lanci per la Luna nel prossimo futuro.

SpaceX ha voluto precisare che non vi sarà alcun tentativo di "allunaggio" e il viaggio sarà semplicemente un "tour spaziale" attorno al nostro satellite, ma in ogni caso si tratterebbe della prima volta in 45 anni che l'essere umano torna a far visita allo spazio profondo.

L'impresa dovrebbe avere la durata di circa una settimana, e il CEO di Space X, Elon Musk, ha dichiarato che "la missione sfiorerà la superficie della Luna e si spingerà un po' oltre nello spazio profondo e ritornerà sulla terra". I due viaggiatori, di fatto, andranno a spingersi nel sistema solare "là, dove nessuno è mai giunto prima".

Le capsule Dragon di Space X, che la società descrive come progettate fin dall'inizio per il trasporto di esseri umani, saranno usate per la missione. Una capsula Dragon senza nessuno a bordo sarà inviata nel corso dei prossimi mesi alla Stazione Spaziale Internazionale come prova preliminare e un nuovo lancio con equipaggio è previsto per il secondo trimestre del 2018. Si tratta di missioni che fanno parte delle quattro missioni annuali verso la ISS per le quali la NASA ha scelto Space X come contrattista. Una volta condotte queste missioni, sarà possibile partire con il programma per i privati.

Il punto di partenza del ritorno dell'uomo verso la Luna sarà la rampa 39A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, la stessa rampa usata per il lancio delle missioni Apollo negli anno '60 e '70.