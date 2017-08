Il sito online che funziona solo se sei offline

Staccarsi da internet ogni tanto non può che fare bene. Il web ci permette di effettuare in ogni momento ricerche, di stare sempre connessi con chiunque, ma a proporre di staccare la spina - almeno ogni tanto - sono in molti e diventano sempre di più. Ed è sicuramente simpatica l'idea di Chris Bolin, software engineering di Formidable, che, nel tentativo di proporre al suo utente di scollegarsi dalla rete, di fatto lo obbliga a farlo. Ma lui non lo sa ancora.

L'esperimento di Bolin è sostanzialmente un sito web che mostra i suoi contenuti solo ed esclusivamente quando si è offline. Per accedere alla pagina web - questa - è necessario essere collegati ad internet, ma ad accogliere l'utente ci sarà una grossa scritta su sfondo grigio che recita: "You must go offline to view this page", devi andare offline per vedere questa pagina. Una volta che si è offline verrà caricato il sito "Offline Only" vero e proprio.

Ma come avviene la "magia", che ovviamente magia non è? A spiegarlo è stato lo stesso Bolin al sito Motherboard: semplicemente i browser "hanno la capacità di notificare un sito web quando avviene un certo evento". In questo caso l'evento è il passaggio allo stato online o offline, quindi ogni volta che il sito rileva una connessione ad internet mostra un contenuto, mentre quando rileva la mancanza di connessione carica un contenuto diverso.

La funzionalità "offline-first", nella fattispecie, è utilizzata dalle web-app principalmente per consentire il caricamento delle pagine anche in presenza di connessioni ad internet di scarsa qualità o ballerine. Dal concetto di offline-first è venuta l'idea di Offline Only, con la libreria utilizzata da Bolin (che si definisce un avvocato dell'offline) che è attualmente disponibile per tutti gli utenti su GitHub. Ma cosa c'è nella pagina visionabile solo ed esclusivamente offline?

Ovviamente non ve lo diciamo perché non vogliamo rovinarvi la sorpresa. E poi, lo ammettiamo, vogliamo concedere anche a voi questi due minuti liberi da ogni connessione virtuale.