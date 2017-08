Il simbolo #hashtag, icona di Twitter, compie 10 anni

Il simbolo esiste da molto più tempo, è ovvio, ma è da 10 anni che viene utilizzato sul web nel modo in cui lo conosciamo. Ad oggi è praticamente impossibile affrontare una conversazione sui vari social network prive dell'hashtag, il carattere # che viene utilizzato come prefisso di un argomento considerato di tendenza. Twitter celebra il 23 agosto il decimo anno dall'introduzione del primo hashtag utilizzato a questo scopo, simbolo diventato iconico del social network.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — ⌗ChrisMessina (@chrismessina) 23 agosto 2007

Il primo veniva utilizzato nel 2007 dal designer Chris Messina, quando chiedeva: "how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?". Da allora l'hashtag è un modo per rintracciare le tendenze su Twitter e anche per cercare utenti che hanno gli stessi gusti e le stesse passioni. È un'icona non solo delle piattaforme social (in seguito è stato adottato anche da altri), ma anche del web moderno avendo ormai assunto un significato generico ben preciso.

Un hashtag piazzato prima di una parola su Twitter (ma anche su Facebook, Instagram) trasforma quella stessa parola in un collegamento che dirige l'utente ad una conversazione più ampia su quell'argomento. Può essere utilizzata con idee, oggetti, celebrità, eventi. In altre parole per qualsiasi cosa. Hashtag è inoltre presente su dizionari importanti (Oxford, Merriam Webster), ed è diventata una parola "ufficiale" a tutti gli effetti della lingua inglese.

E, dopo 10 anni dalla sua prima introduzione, possiamo dire che è uno di quei concetti ormai entrati nell'immaginario collettivo. Come ogni innovazione, Messina ha dichiarato in passato che la sua idea è stata accolta in maniera contrastante fra i vari utenti: alcuni sostenevano che fosse una buona idea, altri "la più stupida mai sentita". Ma l'hash (da cui deriva hashtag) o octothorp o, in italiano, cancelletto, è un simbolo naturalmente ben più vecchio.

Nasceva negli anni '60 quando veniva inserito per la prima volta nei telefoni dotati di tasti e ancora oggi lo stesso simbolo viene utilizzato su alcuni telefoni per interagire con alcuni servizi automatizzati. Chi ha usato la piattaforma IRC (Internet Relay Chat) o la usa tuttora sa che il simbolo serve per accedere ai vari canali presenti. La funzione è stata introdotta su Facebook solo nel 2013 ed ha lo stesso scopo, e nel tempo è stata aggiunta anche su altri servizi.

Nonostante sia vecchia dieci anni (un'eternità in ambito informatico) e nonostante in molti la ritengano una funzione deplorevole, ancora oggi l'hashtag compie egregiamente il suo onesto dovere. Di recente tutto il mondo ha osservato l'eclisse solare grazie all'hashtag #SolarEclipse2017, e siamo sicuri che molti altri fenomeni, eventi o notizie saranno seguiti grazie al piccolo simbolo cancelletto portato in auge sul web dalla piattaforma di microblogging.