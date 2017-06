Il fidget spinner diventa bluetooth per registrare trick e sfidare gli amici

In poche settimane il fidget spinner è diventato un vero e proprio tormentone. Per coloro i quali ancora non dovessero sapere di che cosa si stia parlando, ricordiamo che si tratta di una piccola trottola trilobata che può essere fatta roteare sulla mano o tra le dita grazie ad un cuscinetto a sfera.

Un piccolo gadget che sta spopolando in tutto il mondo, anche per un presunto effetto terapeutico che avrebbe sugli individui affetti da disturbi dell'attenzione, e che ha innescato una serie di interpretazioni anche abbastanza sfrontate, come ad esempo questo "modello" ricreato usando un iPhone 7 e incastonandovi al centro un cuscinetto a sfera.

Poteva il fidget spinner resistere all'atavica ossessione dell'essere umano di misurare tutto ciò che gli capita per le mani? Certamente no, ed ecco che su Indiegogo una società di nome BlueSpin si appresta a lanciare una campagna di crowdfunding per la realizzazione di un fidget spinner che può essere collegato tramite Bluetooth ad una apposita app sullo smartphone che permette di applicare uno strato di gamification al piccolo gadget del momento.

BlueSpin Bluetooth Spinner è dotato di un accelerometro che è in grado di tracciare il suo movimento, così che l'app sia capace di registrare il comportamento e tenere traccia di giochi di abilità e volteggi acrobatici, elaborando un punteggio e permettendo di competere con altri appassionati di tutto il mondo. Il fidget spinner di BlueSpin è provvisto sui due lati di pulsanti sensibili al tocco così che sia possibile sapere su quale faccia sia tenuto e registrare quindi anche i passaggi di mano, ed integra una piccola batteria sostituibile che può garantire fino ad un anno di autonomia con una singola carica.

La campagna partirà a luglio, e per 49 dollari ci si potrà aggiudicare - se gli obiettivi saranno raggiunti - un esemplare di BlueSpin Bluetooth Spinner la cui consegna è prevista per il mese di settembre 2017. Fino ad allora non potrete sapere quanto li fate girare.