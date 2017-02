Il 55% dei giovani italiani usa sempre la stessa password

A lanciare il monito è Google, in occasione del Safer Internet Day 2017 che si tiene in tutto il mondo martedì 7 febbraio. La compagnia di Mountain View ha commissionato un sondaggio a YouGov che sottolinea una situazione sconfortante per la gioventù dello Stivale e per la sua educazione informatica. Secondo lo studio più della metà dei millennial italiani (55%) utilizza la stessa password per accedere a servizi differenti, e il 19% una password estremamente semplice come "password" o una sequenza di numeri.

Non consola ovviamente il fatto che non siamo gli unici. Lo scorso mese avevamo pubblicato la classifica stilata da Keeper delle 12 password più comuni del 2016 e, a giudicare dalle differenze con la graduatoria dell'anno precedente, possiamo dire che non c'è stata una vera e propria evoluzione. La compagnia aveva esaminato oltre 10 milioni di password fra quelle divenute pubbliche in seguito ai vari furti di dati avvenuti nel corso dell'anno, e anche in quel caso la situazione era disarmante.

Eppure la questione dovrebbe essere chiara a tutti nel 2017, e soprattutto fra i più giovani che sono nati e cresciuti sfruttando le tecnologie del web: "Le password sono il primo strumento di difesa contro i crimini informatici", scrive Google. "È bene usare una password diversa per ogni account come l’email o l’online banking. Più lunga è la password, più è difficile da indovinare". E se si hanno problemi a ricordarle tutte si possono sfruttare trucchetti mnemonici, o frasi estremamente personali.

In un post sul blog ufficiale Google spiega con chiarezza come difendere il proprio account Gmail o come difendersi dagli attacchi esterni utilizzando password forti e non popolari, o evitando siti che sono contrassegnati come non sicuri. Inoltre Big G ha organizzato il tour "Vivi internet al Sicuro" in collaborazione con Altroconsumo e la Polizia Postale visitando cinque città italiane e cercando di sensibilizzare i giovani, e anche i meno giovani, sul tema della sicurezza online.

Google conferma inoltre il proprio supporto a "Una vita da Social", l'iniziativa della Polizia di Stato che promuove un "uso consapevole del web" e segnala eventuali tentativi di frode effettuati lungo i canali social o i client di comunicazione online. Google sosterrà anche l'evento "Il Nodo Blu" insieme al MIUR con cui punterà a spiegare ai più giovani l'importanza di navigare in sicurezza e a segnalare casi di bullismo. E come ogni anno non può mancare l'esortazione a controllare la sicurezza del proprio account Google, e se non l'avete fatto, fatelo anche voi a questo indirizzo!