I siti con link verso streaming di film pirata non sono illegali in Italia: sentenza storica

"Finalmente un giudice ha riconosciuto che non è automatica la violazione del diritto d'autore se un sito ospita link a streaming di film e musica su internet, anche con banner pubblicitari, se non è chiaro il fine di lucro", con queste parole il difensore del gestore dei siti filmakers.biz, filmaker.me, filmakerz.org, cineteka.org, Fulvio Sarzana, ha esordito ai microfoni di Repubblica.it. "Per la prima volta è stato ristabilito lo stato di diritto nelle questioni di copyright". È la prima volta che in Italia viene riconosciuto che in mancanza di prove sull'entità del lucro non deve essere sanzionato il gestore di un sito accusato del reato di violazione del diritto d'autore.

In passato c'è stato come "un riflesso culturale più che giuridico", secondo il docente della Link Campus University di Roma Marco Scialdone. Era insomma sufficiente bollare il sito come pirata per sanzionare il gestore con multe pesanti a prescindere dal volume di soldi generato dal business. Il tutto senza troppe indagini per la raccolta di prove sufficienti sul lucro. Per la prima volta in Italia, all'interno del processo si è parlato di quanto comporta davvero il reato, come delle procedure compiute per aggirare i blocchi ordinati dalla legge e, soprattutto, dei flussi economici derivanti dalle attività che vengono commesse illecitamente utilizzando internet come mezzo.

Secondo il Tribunale di Frosinone non basta inserire un link verso contenuti pirata per commettere il reato, regola che vale anche in presenza di banner pubblicitari inseriti nella pagina che promettono un guadagno indiretto al gestore del sito. La condivisione di file protetti da copyright viene inoltre considerata "un risparmio di spesa e non un'attività con finalità di lucro", ha specificato Sarzana commentando la sentenza del Tribunale. In considerazione di ciò non possono essere applicate le stesse pene e sanzioni previste per il reato di violazione di diritto d'autore, o altrimenti si dovrebbe provare che il lucro sia direttamente legato alla visione del contenuto pirata.

Nel caso dei siti filmakers.biz, filmaker.me, flmakerz.org, cineteka.org il Giudice ha accolto il ricorso nei confronti di una sanzione di poco inferiore a 550 mila euro perché, citando la stessa sentenza, "deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa". È il fine di lucro il reato, quindi, il requisito essenziale, ma deve essere dimostrato che lo stesso sia legato alla visione del film con un "guadagno economicamente apprezzabile, e non un risparmio di spesa".

Cosa potrebbe cambiare con la sentenza del Tribunale di Frosinone se venisse applicata anche su altri processi simili? In teoria un sito non potrebbe più venire oscurato solo sulla base della presenza di link che conducono verso siti pirata, ma bisogna prima valutare se vi sia il fine di lucro e, soprattutto, provare l'entità del giro di affari prima di combinare una sanzione al suo gestore. Nella pratica al momento non lo sappiamo, fatto sta che gli esperti contattati da Repubblica.it sono entusiasti dell'esito della sentenza, definendola rigorosa e rivoluzionaria nella lotta alla pirateria in Italia.