I provider internet possono vendere la tua cronologia: negli USA boom di ricerche sulle VPN

Le ricerche sulle VPN sono aumentate molto negli USA nel corso degli ultimi giorni e pare che la tendenza sia ancora in aumento. Il motivo è facilmente intuibile dopo che il Congresso ha votato per eliminare tutte le restrizioni sulla vendita a terze parti della cronologia di navigazione degli utenti da parte dei provider internet. Cosa possono fare questi utenti per opporsi alla decisione? È proprio questa la domanda che si pongono gli americani, e la risposta è VPN.

Una VPN è un servizio che punta a rendere anonimo il traffico web su un computer o una rete. Nasconde la connessione creando un collegamento privato fra il computer ed internet ma, proprio per la delicatezza del compito, può rivelarsi un'arma a doppio taglio. Non sono pochi i siti che offrono VPN gratuite abusando poi dei dati degli utenti per monetizzare, visto che usando una VPN si danno tutti i dati di navigazione ad un ente di terze parti che ci promette che li terrà al sicuro.

La soluzione degli americani potrebbe essere anche peggiore del male che intendono curare ma, secondo TorrentFrek, le ricerche sui servizi VPN negli USA sono aumentate parecchio subito dopo la diffusione della notizia del voto, arrivando al massimo storico degli ultimi cinque anni. Non sappiamo quale sia stata la causa, ma è molto probabile che sia stato proprio il voto a spingere gli americani a trovare il modo di proteggere la loro privacy da sguardi indiscreti.

Il discusso disegno di legge che la House of Representatives ha approvato nei giorni scorsi invaliderà le regole della privacy su internet introdotte dalla FCC sotto l'amministrazione Obama. Regole che erano state progettate proprio con l'idea di proteggere la privacy dei singoli utenti dalle mire opportunistiche di guadagno dei provider internet. Il problema è che gli utenti americani potrebbero finire per farsi ancora più male del solito con VPN di dubbia qualità.

Insomma, gli americani potranno scegliere alcune soluzioni, in base a quanto ritengono importanti i propri dati di navigazione: accettare il voto e fornire la cronologia ai provider; usare una VPN gratuita e rischiare che i dati finiscano chissà dove; investire i propri soldi per una VPN fornita da una società affidabile. In ogni caso sarà sempre l'utente a perderci.