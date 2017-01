I lavoratori Francesi hanno ora il diritto di ignorare le mail di lavoro extra-orario

A partire dal 1 gennaio 2017 entra in vigore in Francia una legge che richiede alle aziende con oltre 50 dipendenti di concordare con questi ultimi le finestre temporali in cui essi hanno il diritto di ignorare le email e qualsiasi altro tipo di comunicazione aziendale.

Una volta raggiunto l'accordo, il datore di lavoro non potrà in alcun modo sanzionare il lavoratore se questi si rifiuterà di consultare l'email, rispondere a messaggi o a telefonate nei periodi indicati. Nel caso in cui, invece, non sarà possibile trovare un punto di incontro tra le esigenze dell'azienda e quelle dei lavoratori, sarà l'azienda stessa a dover esplicitare che cosa richiede al lavoratore negli orari extra-ufficio e quali siano i suoi diritti.

Si tratta di una misura che la lo scopo di affrontare la moderna cultura del lavoro ubiquitario, che offrendo la flessibilità di poter lavorare anche al di fuori della sede dell'ufficio ha portato, come rovescio della medaglia, ad una crescita di lavoro fuori orario extra e non pagato per i dipendenti. La misura vuole rendere la normativa del lavoro un po' più adeguata ai tempi correnti, dove le tecnologie hanno permesso di adottare modalità operative piuttosto differenti dal passato, con numerosi lavoratori che collaborano tra loro da remoto, in varie regioni (e orari) differenti.

Questi cambiamenti hanno portato nuove sfide per i lavoratori, che magari hanno difficoltà a riuscire a gestire i nuovi e ridefiniti confini tra professionale e privato, così come a far sapere ad un eventuale interlocutore che in quel momento non stanno lavorando. Per fare luce su queste poblematiche, il ministro Myriam El Khomri ha commissionato un'indagine nel settembre del 2015, arrivando poi a formulare la proposta per il "diritto alla disconnessione" negli scorsi mesi.

E' pur vero, tuttavia, che in una singola azienda i lavoratori potrebbero avere esigenze differenti sia in termini di diritti sia in termini di flessibilità: alcuni infatti potrebbero voler lavorare tranquillamente per un paio d'ore alla sera, in cambio di una pausa pomeridiana dove dedicarsi alle proprie passioni oppure recuperare i figli a scuola e preparare la cena. Altri ancora, invece, sono tranquillamente a loro agio nello sfruttare il periodo di tempo necessario per gli spostamenti casa-lavoro, così da avvantaggiarsi nelle attività quotidiane una volta arrivati in ufficio.