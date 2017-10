Hardware Upgrade Reader Award: vota il miglior prodotto del 2017

Anche quest'anno riproponiamo l'Hardware Upgrade Reader Awards: vogliamo chiamarvi a votare i prodotti che a vostro avviso sono risultati essere i migliori, nelle proprie rispettive categorie, nel corso del 2017.

Esprimere la propria preferenza è molto semplice: abbiamo predisposto un sondaggio con 41 differenti categorie, così da andare a coprire tutte le categorie di prodotti dal mondo tradizionale dei PC a quello dei dispositivi mobile come smartphone, tablet e notebook. Non abbiamo tralasciato anche di specificare quei componenti che sono rivolti in modo specifico agli appassionati di videogiochi.

Come è possibile votare? E' necessario andare al link seguente e indicare le proprie preferenze. Non è necessario votare per tutte le categorie: sappiamo che sono molte ma vogliamo fornire un quadro il più possibile completo su quelle che sono le preferenze della nostra community. Potete quindi esprimere preferenze per le categorie che preferite, lasciando vuote quelle per le quali non avete una idea precisa o semplicemente non vi interessano.

Vota la tua preferenza nell'Hardware Upgrade Reader Award 2017

Il voto è completamente anonimo: non vi chiediamo alcun dato identificativo. Questa prima fase durerà questa settimana e vi permetterà di esprimere la vostra personale preferenza. Completata la procedura di voto andremo ad evidenziare per ogni categoria i prodotti più votati, così da poter passare nella fase 2 alla selezione dei prodotti vincenti tra quelli che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. La seconda fase avrà inizio dalla settimana del 23 ottobre.

Il tuo voto concorrerà anche alla definizione dei migliori prodotti scelti dagli appassionati europei che leggono e seguono i siti della European Hardware Association, della quale Hardware Upgrade è socio fondatore. Al termine delle due fasi delle votazioni verranno proclamati i prodotti vincitori dell'European Hardware Community Awards 2017, quelli che gli appassionati europei avranno individuato attraverso la loro preferenza come i migliori di questo 2017.

Cosa aspetti? Clicca sul link ed esprimi la tua preferenza. Grazie sin d'ora per il tuo contributo!