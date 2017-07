Google Pik, un nuovo formato per le immagini in alternativa al .jpeg

Google è al lavoro su un nuovo formato d'immagini chiamato Pik, come è possibile osservare sul profilo GitHub ufficiale della compagnia. Stando alla scarna documentazione presente si tratta di un nuovo formato d'immagini lossy (quindi con perdita di qualità) progettato per internet. Al momento in cui scriviamo non conosciamo altri dettagli e caratteristiche del formato, né quanto questo aggiunga rispetto alle tante alternative già presenti sulla piazza.

Oltre al celeberrimo e sempreverde JPEG, la stessa Google ha lanciato a settembre 2010 WebP, anch'esso caratterizzato per essere nato per rispondere alle esigenze del web. WebP era stato annunciato infatti come un formato d'immagini lossy più efficiente ed efficace degli algoritmi di compressione utilizzati e diffusi allora sulle pagine internet. Ad oggi WebP non ha una grandissima diffusione, anche se è stato abbracciato da diversi siti in tutto il mondo.

Non sappiamo ancora in cosa Pik sarà diverso da WebP, se non che per l'elaborazione del formato sarà necessaria una CPU compatibile con AVX2 e FMA, ad esempio le Intel con architettura Haswell e successive. Inoltre Pik non è un "prodotto ufficiale Google", come si legge in maniera esplicita sul sito. È sviluppato dalla compagnia, come del resto dimostrano i file pubblicati e presenti su GitHub, ma Google probabilmente non offrirà nessun supporto o garanzia.

Al momento Google Pik sembra essere una base per effettuare esperimenti nel campo, e su GitHub sono presenti solamente l'encoder e il decoder per gestire l'algoritmo di compressione. Nella descrizione del progetto si legge anche che "è ancora in fase embrionale", insieme all'esortazione di "non utilizzarlo per alcun motivo". Insomma si sa ancora poco o nulla su Google Pik, con JPEG, GIF e WebP che al momento possono tirare un sospiro di sollievo.