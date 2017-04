Google, nuovi annunci previsti per il prossimo 17 maggio

Sebbene la data dell'evento Google I/O si conoscesse ormai di tempo, la società ha rilasciato la prima pianificazione degli eventi che verranno tenuti durante la manifestazione. Il keynote di presentazione sarà il 17 maggio, a meno di due mesi da oggi, e potrebbe rappresentare il trampolino di lancio di nuovi prodotti, sia software che hardware. Google I/O 2017 avrà inizio proprio con il keynote per poi dilungarsi fino al 19 maggio con eventi pensati principalmente per gli sviluppatori delle piattaforme di Google, da Android fino a passare per i vari servizi.

L'evento sarà organizzato allo Shoreline Amphitheater di Mountain View in California e con la pianificazione delle singole date gli sviluppatori partecipanti possono già registrarsi per non perdere le varie sessioni. Al momento in cui scriviamo mancano parecchie tappe, e non crediamo che Google sia disposta ad esplicitare meglio gli argomenti trattati prima dell'annuncio ufficiale del 17 maggio. Sarà infatti il keynote la data più importante per noi consumatori, quella in cui verranno ufficializzate tutte le novità che il colosso di Mountain View ha in serbo per i propri utenti.

Naturalmente sotto i riflettori ci sarà Android O, la cui prima developer preview è stata rilasciata pubblicamente. La versione già pubblica non ha parecchie novità (qui la lista per intero), ma è chiaro che Google voglia aspettare l'annuncio ufficiale della release per divulgare le più importanti al pubblico. Nei giorni successivi al keynote la compagnia potrebbe rilasciare una nuova beta rimpolpata delle nuove feature, mentre già nelle ore successive potrebbe riempire il calendario degli eventi con incontri mirati per discutere con gli sviluppatori delle novità sul robottino verde.

Il keynote dovrebbe durare circa 2 ore e inizierà alle ore 10 di mattina di Mountain View, le 19 del pomeriggio da noi in Italia. Nei due giorni parteciperanno in migliaia all'evento di Google, escludendo il pubblico mondiale che seguirà dalle proprie case le novità previste dal colosso delle ricerche online. Molti prodotti (sia hardware che software) saranno disponibili al pubblico sicuramente entro la fine dell'anno: l'anno scorso Big G ha annunciato Google Assistant, Google Home e altre novità, ma speriamo che quest'anno ci sia qualcosa di più per i mercati europei.