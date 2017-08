Google Maps e la disponibilità di parcheggi: 25 nuove città nel mondo tra cui Milano e Roma

Google continua a sviluppare piccoli e grandi miglioramenti al suo Google Maps allo scopo di offrire agli utenti il miglior supporto informativo possibile quando essi si muovono, a piedi, in auto o sui mezzi pubblici, specie in una zona o in una città magari poco conosciuta.

Lo scorso gennaio l'azienda di Mountain View aveva introdotto - solo per le città statunitensi - le nuove icone "parking difficulty" allo scopo di aiutare l'utente a capire in anticipo quanta disponibilità e facilità di trovare parcheggi vi sia alla destinazione verso la quale si è diretti.

La funzionalità viene ora estesa ad altre 25 città del mondo al di fuori degli USA, tra le quali figurano, per l'Italia, anche Roma e Milano. Restando in Europa il supporto per la Spagna verrà introdotto per le città di Alicante, Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia, la Germania vedrà invece le città di Colonia, Darmstadt, Dusseldorf, Monaco e Stoccarda mentre in Regno Unito saranno Londra e Manchester a ricevere il supporto della nuova funzionalità. Poi ancora: Amsterdam, Copenhagen, Montreal, Mosca, Parigi, Praga, Rio de Janeiro, San Paolo, Stoccolma, Toronto e Vancouver.

Le icone segnaleranno i tre diversi livelli di difficoltà limitato, medio e facile sulla base di analisi machine learning e dei dati storici relativi ai parcheggi, così da elaboare previsioni accurate su quanto possa essere difficile trovare un posto libero. Big G sta inoltre pensando a funzionalità avanzate, come ad esempio la possibilità di prenotare in anticipo un posto prima dell'arrivo, nei parcheggi convenzionati.

La funzionalità viene resa disponibile sia per gli utenti Android, sia per gli utenti iOS, è solo opportuno verificare di aver installato sul proprio dispositivo l'ultima versione dell'app Google Maps.