Google Instant rimosso dal motore di ricerca di BigG

Google ha appena eliminato la funzionalità Instant, una delle caratteristiche distintive del motore di ricerca che consentiva di ottenere la lista delle ricerche non appena si digitava nella casella di testo, senza avere la necessità di cliccare sul tasto Cerca. Questa funzionalità risale al 2010 e dopo sette anni dalla sua introduzione viene del tutto eliminata. Rimarrà invece la possibilità di ricevere suggerimenti sulle ricerche da effettuare man mano che si scrive il testo.

In seguito ad un primo avvistamento da parte di Search Engine Land è stata Google ad ufficializzare la notizia per mezzo di una nota alla fonte:

"Abbiamo lanciato Google Instant nel 2010 con l'obiettivo di fornire agli utenti le informazioni di cui avevano bisogno nel minor tempo possibile, anche se scrivevano la loro ricerca sui dispositivi desktop. Nel corso del tempo sono aumentata sempre più le ricerche effettuate sul mobile, con molti sistemi di input, tipologie di interazione e limiti di schermo differenti rispetto al passato. Abbiamo deciso di rimuovere Google Instant per questo, così possiamo concentrarci su altri metodi per rendere le ricerche ancora più veloci e fluide su tutti i dispositivi".

In sostanza una buona parte degli utenti utilizza adesso il motore di ricerca di Google su mobile, e ha senso per la compagnia concentrarsi sull'efficacia all'interno delle piattaforme più usate. È inoltre da sottolineare che probabilmente Google Instant non è mai stato particolarmente usato dagli utenti che, non solo utilizzano sempre di più lo smartphone per compiere ricerche, ma anche su desktop accedono in maniera diversa al motore di ricerca di Big G.

Di fatto è molto probabile che la stragrande maggioranza delle ricerche effettuate con un computer venga lanciata dalla barra degli indirizzi dei browser (che offrono questa possibilità ormai da anni), e qui Google Instant non funziona. Di contro, per sfruttare la funzionalità era necessario iniziare la ricerca sulla Home di Google (quando l'avete usata l'ultima volta?) oppure nella casella apposita all'interno della lista delle pagine che appare una volta effettuata la ricerca.

Siamo sicuri, tuttavia, che qualcuno ne sentirà la mancanza anche se molti altri probabilmente non si sono nemmeno accorti che questa feature era già stata rimossa da Google.