Google: il riconoscimento vocale raggiunge livelli mai visti. Errori in calo del 30% negli ultimi 5 anni

Google e il riconoscimento vocale stanno facendo passi da gigante nel miglioramento dell'apprendimento e soprattutto nell'evitare errori di comprensione. Proprio su questo tema, durante una conferenza di Al Frontiers, il ricercatore dell'azienda di Mountain View, Jeff Dean, ha voluto ribadire le evoluzioni realizzate dalla sua società proprio in merito a riconoscimento vocale in seno agli smartphone ma anche ai dispositivi desktop.

Seguendo le dichiarazioni del ricercatore, infatti, Google è riuscita negli ultimi anni a raggiungere un livello elevatissimo di comprensione delle parole di un umano riuscendo addirittura a far scendere gli errori del 30% rispetto a cinque anni fa. Tutto questo è stato possibile grazie all'implementazione che Google ha realizzato con le reti neurali e che da tempo sta sperimentando nei propri sistemi di riconoscimento vocale.

Abbiamo visto che l'azienda stia incentrando con questo metodo anche gli sviluppi della traduzione simultanea e come i futuri aggiornamenti in seno a ciò potranno permettere livelli di perfezione ancora più elevati proprio grazie al cambiamento tecnico di traduzione che in Google denominano Neural Machine Translation. Lo stesso metodo adattato al riconoscimento vocale permette oggi di ottenere una conversazione quasi paritaria a quella che potremmo intraprendere con una persona. A differenza però che il tutto viene realizzato con un dispositivo ossia con un'intelligenza artificiale.

Durante l'ultimo Google I/O 2016, l'azienda di Mountain View ha presentato il proprio Google Home, dispositivo con cui è possibile interagire facilmente e a cui si possono chiedere informazioni di ogni tipo con possibilità di avere risposte immediate. Un prodotto che contiene proprio tutte le novità in seno al riconoscimento vocale e a tutte le evoluzioni di questo difficile campo tecnologico.