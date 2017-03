Google Hangouts Meet: ecco l'ennesima applicazione per le videoconferenze

Non bastava Hangouts, Allo o Duo, Google ha deciso di svelare al mondo la sua nuova Meet: l'applicazione per le videoconferenze in HD sviluppata dal team di Hangouts e che presto prenderà il suo posto proprio nella G Suite. Attualmente è stata rilasciata negli USA sia in versione web che come applicazione per iPhone e iPad e in Google assicurano che potrà permettere alle aziende di realizzare conferenze video ad un livello superiore rispetto alla concorrenza.

Come funziona Hangouts Meet? La nuova applicazione di Google sostanzialmente non fa nulla di più rispetto alle classiche piattaforme di Skype o di FaceTime anche se in questo caso il nuovo servizio dell'azienda di Mountain View è indirizzato più al mercato business visto che darà la possibilità di realizzare videochiamate di gruppo fino a 30 persone in qualità HD. Una novità in tal senso rispetto al classico Hangouts, ad esempio, che permette al massimo di avere 10 partecipanti alle chiamate di gruppo.

Oltre a questo l'applicazione permette anche una totale integrazione con Gmail e Google Calendar in modo tale da avere sempre a portata di mano tutti gli appuntamenti, anche mentre si utilizzerà Meet, oltre ad ulteriori informazioni come le mappe per arrivare ad un determinato appuntamento o magari visionare gli invitati. Al solito, come in tutte le app di video messaggistica, è possibile vedere l'interlocutore, farsi vedere o meno da quest'ultimo ma anche mettere in muto l'audio da trasmettere o trasmesso.

L'arrivo di Duo e Allo sembrava aver delineato la fine per Hangouts che non avrebbe trovato nemmeno più il posto sugli smartphone Android come app di sistema per la messaggistica. In questo caso sembra che Google abbia deciso di reintrodurla in un ambiente di più alto livello per il business e dunque pronta a concorrere con le medesime concorrenti. E' possibile raggiungere la nuova app su web tramite l'indirizzo ufficiale di Google e da qui si approderà ad una schermata dove è possibile osservare l'account a cui è associato Meet e il form per inserire il codice che viene creato per partecipare alla riunione in video conferenza.