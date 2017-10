Google Calendar cambia grafica: ecco la nuova interfaccia utente

Una delle web-app più utilizzate fra quelle che mette a disposizione Google è Google Calendar. Tuttavia proprio per via della sua diffusione non è semplice rivoluzionarla senza scontentare chi la usa ogni giorno. Il servizio è stato lanciato oltre 10 anni fa, ma dagli albori le novità introdotte sono state solamente "iterative", senza radicali cambiamenti della UI. Questi arrivano adesso, con Google che ha introdotto i principi del Material Design anche sul proprio calendario.

Fra le ultime novità introdotte citiamo i promemoria, arrivati nel 2015, mentre successivamente sono arrivati gli obiettivi e le smart suggestion pilotate dagli algoritmi di intelligenza artificiale della compagnia. Negli anni, però, il design è rimasto sostanzialmente invariato per la stragrande maggioranza degli elementi. Il recente aggiornamento introduce non solo una nuova grafica più moderna su web, ma anche funzionalità che rendono l'app più versatile.

Fra queste la più interessante è la possibilità di attivare una visuale a doppio schermo in cui vedere due calendari separati in colonne diverse. È possibile inoltre visualizzare e ripristinare gli elementi cancellati, visualizzare le informazioni di contatto per i partecipanti ai diversi appuntamenti tenendo il cursore del mouse sopra il nome, e sono inoltre disponibili nuove opzioni di formattazione per gli inviti, in cui possono essere aggiunti anche link.

L'aggiornamento della UI di Google Calendar è in roll-out dal 17 ottobre, con gli admin G Suite che possono attivarla su tutte le utenze anche manualmente. Chi invece utilizza il servizio per uso personale può attivare la grafica interagendo con il tasto "Use new calendar" in alto a destra. La funzione non è attualmente disponibile per tutti gli utenti: chi non visualizza il tasto infatti deve aspettare che venga attivata lato server dalla compagnia anche sul proprio account.