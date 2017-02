Google Allo: ecco la prima immagine della versione per desktop in arrivo

Google Allo arriverà anche su desktop con un'applicazione specifica. E' quanto confermato dal VP delle Comunicazione di Google, Nick Fox, che su Twitter ha pubblicato l'immagine della nuova versione per Web sintomo che l'azienda di Mountain View sta lavorando già su tale versione. Sappiamo bene come il mondo dei client di messaggistica sia sempre più accanito con Telegram e WhatsApp, per nominare i più importanti, che posseggono già una versione desktop utilizzata da molti utenti.

Still in early development, but coming to a desktop near you... #GoogleAllo #SneakPeek pic.twitter.com/f7QNFH7IHO — Nick Fox (@RealNickFox) 24 febbraio 2017

Il forte successo iniziale per la novità di Google Allo sembra essere scemato negli ultimi tempi e l'interesse del pubblico per l'applicazione di Google potrebbe tornare alto proprio con il rilascio di una versione da utilizzare direttamente sul proprio PC o Mac. La strada non è chiaramente semplice visto che gli avversari posseggono funzionalità decisamente più avanzate di Google Allo e sono ormai online da più tempo, ma è chiaro che l'azienda di Mountain View non vuole mollare e chissà che con l'arrivo di questa nuova versione non vi siano anche altre nuove funzionalità comprese.

Al momento nessuna indicazione precisa su come lavorerà l'applicazione per desktop, ossia se risulterà essere un semplice porting come avvenuto per WhatsApp o se invece Google Allo per desktop risulterà essere tempi di rilascio non troppo breviuna vera e propria app stand alone da installare come avviene per Telegram. Sui tempi vige il più assoluto silenzio e il fatto che il VP di Google, Nick Fox, abbia parlato di fasi iniziali di sviluppo potrebbe indicare .