Gmail permette adesso di inviare e ricevere soldi su Android, gratis

Google ha introdotto una nuova feature sul client Gmail per Android, con la quale consente agli utenti di inviare pagamenti in denaro così come avviene con il semplice scambio di una foto: "Sia che tu stia dividendo il conto della cena o pianificando una gita di gruppo, adesso hai un modo semplice e del tutto gratuito per definire i dettagli e risolverli senza mai lasciare l'app Gmail su Android, proprio come puoi già fare sul web", ha scritto Big G presentando la funzione.

Gli utenti possono inviare soldi come allegato delle e-mail, premendo sull'icona tipica a forma di graffetta e selezionando la voce "Send money", "Invia denaro". Verrà così lanciata una nuova finestra in cui scrivere la somma da inviare selezionando la modalità di pagamento. Stando alle parole di Google l'operazione viene iniziata e conclusa nella sua interezza all'interno dell'applicazione e senza avere la necessità di installare un'altra app specifica all'interno del proprio terminale.

I soldi ricevuti, specifica infine Google, possono inoltre essere trasferiti direttamente nell'account bancario dell'utente senza eventuali interazioni da parte dell'utente. Google sottolinea che il servizio è "completamente gratuito" sia per chi invia soldi che per chi li riceve. Purtroppo al momento in cui scriviamo la funzionalità è disponibile solamente per gli utenti statunitensi, come del resto già avveniva al lancio della funzionalità nel client web del servizio di posta elettronica.

Per il momento quindi è possibile compiere operazioni con i soldi solo negli USA e attraverso il client web di Gmail e l'applicazione per Android. Google non ha speso parole a riguardo di una potenziale implementazione su iOS, o quando (e se) la funzionalità verrà estesa anche in paesi diversi.