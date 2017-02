Gmail non potrà più funzionare su Windows XP e Windows Vista

Google ha fatto sapere che entro la fine del 2017 non permetterà più agli utenti che utilizzano Windows XP o Windows Vista di accedere alla propria Gmail o almeno di consultarla con l'interfaccia grafica moderna odierna utilizzando Chrome. Sì perché il colosso di Mountain View dichiara come il supporto per questi sistemi operativi è stato abbandonato tramite Chrome e dunque le vecchie versioni del browser web non permetteranno di visionare la pagina della casella di posta elettronica.

Google ha segnalato agli utenti che non aggiornano Chrome da diverso tempo di eseguire l'upgrade alla versione dalla 53 in poi per non incorrere in problematiche di visualizzazione o di accesso. In questo caso oltretutto per chi stesse ancora utilizzando Windows XP o Windows Vista, Google, non permetterà più dal prossimo dicembre di accedere alla pagina che odiernamente si può osservare ma si verrà reindirizzati a quella in versione HTML con chiare vulnerabilità per quanto concerne la sicurezza.

Sappiamo già che l'azienda di Mountain View proprio per questi due sistemi operativi più obsoleti aveva deciso di non supportare più Chrome dopo la versione 49 e questo a causa anche e soprattutto dell'abbandono da parte di Microsoft degli aggiornamenti ormai non più presenti per entrambe le piattaforme. Per questo il popup che si presenta agli utenti ogni qualvolta accedono alla propria mail da browser web scomparirà automaticamente nel momento in cui si aggiornerà la versione di Chrome.

E' chiaro che la volontà di Google è quella di far migrare gli utenti ad un sistema operativo più al passo con i tempi e dunque di ottenere almeno una versione di Windows 7 se non superiore. Il mancato supporto con aggiornamenti da parte di Microsoft non può permettere a Google di aggiungere sicurezza al proprio client di posta elettronica che dunque viene lasciato, nelle versioni più "anziane" di Windows, alla mercè di malintenzionati.