Gmail bloccherà i file JavaScript (*.js) a partire da febbraio

Big G annuncia sul blog G Suite Updates che il suo client di posta elettronica Gmail inizierà ad imporre una nuova restrizione su un altro tipo di file. Adesso file come .exe, .msc e .bat vengono automaticamente bloccati dal servizio e a partire dal prossimo 13 febbraio si aggiungeranno alla lista anche i file .js, associati comunemente al linguaggio di programmazione JavaScript.

I file .js servono genericamente ad eseguire codice JavaScript su una pagina web, quindi è probabile che non saranno molti gli utenti coinvolti nella nuova modifica nelle strategie di Big G. Nonostante ciò la compagnia aggiungerà anche questo tipo di file alle restrizioni del suo client e-mail, esplicitamente con finalità legate alla sicurezza. Maggiori dettagli sul blog ufficiale.

La compagnia specifica che, a partire dal 13 febbraio, quando un utente cercherà di inviare in allegato un file .js sarà accolto da un avviso che spiega le ragioni del blocco. Sul blog si legge:

"Gmail al momento limita alcuni file allegati (ad esempio .exe, .msc e .bat) per ragioni di sicurezza, e a partire dal 13 febbraio 2017 non permetteremo neanche allegati di file .js. In maniera simile ad altri allegati con file limitati, non sarà più possibile allegare un file .js nelle e-mail e in risposta si riceverà un messaggio di avviso che spiegherà i motivi".

Chi ha la necessità di inviare un file .js potrà comunque farlo utilizzando un servizio di cloud storage, attraverso un collegamento e non in allegato alla e-mail. Fra quelli più diffusi la compagnia cita Google Drive e Google Cloud Storage, tuttavia ovviamente l'utente potrà decidere anche di utilizzare servizi della concorrenza come Dropbox o OneDrive.