Gli USA richiedono le informazioni sugli account social ai viaggiatori ESTA

La Customs and Border Protection, l'autorità statunitense che si occupa del controllo delle frontiere, ha iniziato a richiedere ai viaggiatori stranieri le informazioni sui propri account social media. La nuova norma è stata proposta a giugno e si applica solamente a quei viaggiatori che desiderano entrare negli Stati Uniti senza un visto e secondo quanto previsto dal programma ESTA. L'obiettivo, secondo l'amministrazione, è quello di identificare potenziali minacce.

La nuova norma è entrata in vigore giovedì ed attualmente la richiesta è opzionale: ai viaggiatori stranieri viene richiesto di inserire "informazioni associate alla presenza online" tramite un menu a tendina che permette di immettere i nom degli account per la maggior parte dei social network, compresi LinkedIn e Google+.

Non è chiaro se le informazioni raccolte possano essere utilizzate immediatamente per negare l'ingresso al paese. Lo scopo esplicito di questa misura è quello di identificare individui con legami a gruppi terroristici. La Customs and Border Protection ha comunque affermato che non negherà l'ingresso a coloro i quali dovessero rifiutarsi di inserire le informazioni relative ai propri account social media.

La misura ha innescato le polemiche degli attivisti dei diritti umani e delle società tecnologiche: l'American Civil Liberties Union e la Internet Association hanno condannato la proposta per la sua potenziale violazione della libertà di espressione e della privacy, osservando come alcuni individui potrebbero sentirsi in qualche modo obbligati ad inserire le informazioni sulla paura di vedersi negato l'ingresso. Le informazioni, inoltre, potrebbero essere passate al setaccio senza linee guida che siano chiare e trasparenti, sfruttate per potenziali abusi e a rischio sicurezza dal momento che vengono raccolte e conservate dal governo.