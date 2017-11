Gioca su TomTop per vincere punti e codici coupon durante il Singles' Day

Durante il Singles' Day, che si tiene oggi 11 novembre, vari portali di rivendita cinesi stanno proponendo ghiotte occasioni per risparmiare. L'evento commerciale si rivolge ai chi non ha una dolce metà con cui condividere la propria vita, ma non solo, con le offerte che sono disponibili per tutti i clienti e attraverso varie modalità. In questi giorni vi abbiamo proposto diverse iniziative commerciali, fra le quali alcune con particolari "lotterie" che consentono di ottenere sconti e codici coupon esclusivi. Nella lista si aggiunge anche TomTop, con il suo particolare Lottery Game.

La lotteria di TomTop consente di vincere punti e codici coupon all'interno del portale. Per giocare bisogna semplicemente registrarsi sul sito o accedere con il proprio log-in per poi premere sul grosso tasto Play a questo indirizzo, nella pagina del Lottery Game dell'11/11. Gli utenti hanno due opportunità per vincere i premi, e fra questi c'è anche un codice sconto di ben 50 dollari da sfruttare all'interno del sito. Nella stessa pagina possiamo trovare anche una pletora di dispositivi in forte sconto, come smartphone da 100-200 euro, droni radiocomandati, e molto altro.

L'iniziativa ludica rientra all'interno del più grande evento commerciale programmato per il Singles' Day, lo "Shopping Carnival" che dura da qualche giorno. All'interno della promozione troviamo diverse modalità per accedere agli sconti, con sezioni specifiche che racchiudono diverse tipologie di promozioni. Ci sono alcune proposte solo per i nuovi utenti, altre con offerte limitate nel tempo e nelle quantità, altre ancora della durata di un giorno. Cliccate a questo indirizzo per destreggiarvi meglio all'interno dell'enorme iniziativa commerciale di TomTop.