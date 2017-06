Geekbuying, ancora coupon e sconti per il quinto anniversario

In occasione del 5° anniversario dalla nascita Geekbuying propone da alcuni giorni una serie di offerte lampo con sconti su diverse categorie di prodotto. Le offerte continueranno fino al prossimo 26 giugno con promozioni che hanno visto come protagonisti dispositivi celebri anche in Europa, come Xiaomi Mi 6 o lo Zuk Z1 prodotto da Lenovo. Nei prossimi giorni ci saranno nuove campagne di sconti, con le offerte che verranno suddivise ancora in tre giorni, fra 21, 23 e 25 giugno. I prodotti coinvolti al solito saranno offerti a prezzi che riteniamo davvero molto appetibili.

La compagnia propone otto diversi coupon di sconto suddivisi in diverse categorie, validi da oggi fino al 26 giugno. I codici non potranno essere sfruttati su prodotti che presentano già sconti speciali, per un totale di 30 coupon disponibili ogni giorno. Sul sito ufficiale leggiamo anche che c'è un ammontare massimo di risparmio per ogni coupon, in modo tale da non poter essere abusato dall'acquirente. Riportiamo di seguito gli 8 diversi coupon utilizzabili nei prossimi giorni su Geekbuying, che garantiranno diverse percentuali di sconto sulle varie categorie:

Smartphone : sconto del 6% con il coupon ZLVYEJPT

: sconto del 6% con il coupon TV Box : sconto dell'8% con il coupon SCJDKEZI

Smartwatch e VR : sconto del 10% con il coupon NNHSIWCZ

Laptop e tablet : sconto del 6% con il coupon SPZXATPX

Giocattoli : sconto del 6% con il coupon WBOHZYLM

Domotica e sicurezza : sconto dell'11% con il coupon SVOUHMTH

Elettronica : sconto del 10% con il coupon XGSRQYUX

Auto: sconto del 10% con il coupon IFRDEHCR

Non solo coupon, ma in questi giorni ci sono anche sconti sui prodotti presenti a catalogo: ad esempio Xiaomi Redmi 4A, smartphone di fascia bassa, a 86,24 Euro, o il computer portatile Jumper EZbook 3 Pro, portatile da 13,3 pollici a soli 179,67 Euro. Non mancano TV Box, droni e action camera, fra cui la Xiaomi Yi 2 4K a soli 166,20 Euro (questo ci sembra un deal davvero conveniente). A partire dal 21 giugno troviamo invece una videocamera di sorveglianza di Xiaomi, il Nubia Z17 e un braccialetto smart a soli 21,55 Euro.

All'iniziativa partecipano brand molto noti ormai anche in occidente, fra cui Xiaomi, Ulefone, Leagoo, LeEco, HomTom, OnePlus, Meizu, Ele, Blackview, Yi, DJI, minix, Teclast. Per conoscere tutte le iniziative promozionali di Geekbuying dei prossimi giorni clicca qui.