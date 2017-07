Gangnam Style non è più il video più visto su YouTube: ecco chi guadagna la prima posizione

Gangnam Style ha dominato la classifica dei video più visti su YouTube da circa cinque anni ormai, ma adesso deve cedere il posto a Wiz Khalifa, con il suo video del brano See You Again scritto come tributo per l'attore Paul Walker nella serie Fast and Furious, morto in un incidente stradale. Ad aver riportato il sorpasso è stata in origine la BBC, ma non è chiaro quando questo sia avvenuto. Al momento in cui scriviamo See You Again ha superato di poco 2,90 miliardi di views, mentre Gangnam Style di PSY ne ha "solamente" 2,89 miliardi.

La prima posizione di Wiz Khalifa potrebbe però durare molto poco, visto che altri video musicali più recenti stanno già viaggiando verso la vetta delle 3 miliardi di visualizzazioni. È il caso della hit estiva del momento, Despacito di Luis Fonsi, che è già a 2,5 miliardi di visualizzazioni dopo solamente sei mesi dal debutto sulla piattaforma di videosharing. Se consideriamo la posizione del brano nelle classifiche di tutto il mondo, non è difficile immaginare che sarà proprio Fonsi ad avere a breve l'ambito "record" di visualizzazioni all'interno del servizio multimediale di Google.

Il paragone non è però del tutto leale, dal momento che YouTube è una piattaforma in forte crescita e con una audience in costante aumento dal punto di vista numerico. In percentuale i video più seguiti della piattaforma guadagnano adesso un numero di visualizzazioni superiore rispetto a quando debuttava Gangnam Style, brano che adesso non è più attuale come Despacito o altre opere più recenti. In altre parole, "guadagnare" 2 miliardi di visualizzazioni nel 2012 era decisamente più complicato rispetto a farlo oggi (anche se rimane un gran traguardo).

Gangnam Style ha anche la responsabilità di aver fatto modificare ai tecnici di YouTube il metodo utilizzato dal counter delle visualizzazioni, aggiornato per supportare gli interi a 64-bit (prima si fermava a 32-bit e non era sufficiente per mostrare il numero nella sua completezza). Questo avveniva nel 2014, e da allora ci sono stati altri esempi di video che hanno raggiunto quota 2 miliardi, come lo stesso Despacito, o il brano Sorry di Justin Bieber o Uptown Funk di Mark Ronson. Probabilmente non la migliore musica, ma di certo quella di maggior successo sul piano numerico.