Firefox 53 è ufficiale: con Project Quantum maggiore velocità e meno ''crash''

Mozilla ha ufficializzato l'arrivo del nuovo Firefox 53. La nuova versione del famoso browser web disponibile per tutte le maggiori piattaforme come Windows, Mac, Linux e Android vuole ridurre il gap con il suo principale rivale, Google Chrome, e per farlo ha deciso di cambiare il proprio web engine e proporre molte novità in seno alla velocità ma anche alla riduzione degli annosi problemi in fase di navigazione.

Il nuovo Project Quantum è senza dubbio la novità più importante che Firefox 53 propone agli utenti. In questo caso quello che risulterà attivo da subito con questa nuova versione del browser web sarà il Quantum Compositor che essenzialmente permetterà di renderizzare l'immagine su schermo in maniera più veloce e soprattutto con l'utilizzo dei vari elementi della pagina web costruendola su vari livelli, un po' come avviene solitamente su Photoshop.

La novità sta anche nel fatto che il Quantum Compositor utilizzerà la GPU e non la CPU e questo non potrà che renderlo quanto più veloce e soprattutto immune da problematiche come spontanei "crash" che solitamente provenivano da bug dei driver. Nei test effettuati da Mozilla, il nuovo Firefox 53, è riuscito ad ottenere una riduzione del 10% di crash proprio grazie all'utilizzo del nuovo Quantum Compositor che potrà essere abilitato su circa il 70% degli utenti Firefox, ossia su Windows 10, 8, 7 ma anche schede grafiche di Intel, NVIDIA o AMD.

Un lavoro importante per Mozilla che con Firefox 53 vuole guardare anche alla personalizzazione tanto amata dagli utenti. Ecco che con il nuovo aggiornamento arriveranno anche due nuovi temi: Compact Light e Compact Dark. I due temi sono stati studiati appositamente per rendere l'aspetto ma anche e soprattutto l'usabilità del nuovo browser web migliore durante ogni momento della giornata.

Con la versione Compact Light si avrà una riduzione dimensionale dell'interfaccia utente mantenendo una colorazione chiara proprio come quella di default e dunque immediata per l'uso. Per quanto riguarda invece il Compact Dark, il colore predominante sarà chiaramente il nero e questo permetterà agli utenti di non affaticare gli occhi durante la navigazione, magari al buio o nelle ore serali.

Anche Firefox per Android vedrà alcune novità introducendo una nuova impostazione per le schede tale da proporle in due colonne che potranno facilitare il passaggio tra le diverse schede aperte. Infine per tutti gli utenti sarà presente anche un nuovo dialog box per la richiesta dell'accesso all'hardware quale microfoni o fotocamera del PC che troveranno dunque uno spazio specifico e più facile da individuare.