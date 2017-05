Facebook vigilerà sui contenuti di odio e violenza. Zuckerberg pronto ad assumere oltre 3000 persone

Facebook intende dare una forte stretta ai contenuti inappropriati che possono ledere gli utenti sulla propria piattaforma. Per fare questo il CEO, Mark Zuckerberg, ha già dichiarato ufficialmente l'arrivo di oltre 3000 nuovi addetti ai lavori pronti ad aggiungersi ai già presenti 4500 che ogni giorno sorvegliano sull'intera piattaforma a difesa degli utenti. I nuovi arrivi cercheranno di monitorare i vari report relativi alla pubblicazione sul social di contenuti video inerenti a suicidi o omicidi.

Il capo di Facebook lo ha ufficializzato direttamente in un proprio post sul portale dichiarando come: "Nel corso del prossimo anno aggiungeremo 3000 persone al nostro team di Community Operations in tutto il mondo – oltre alle 4.500 persone che abbiamo oggi – per verificare e controllare le milioni di segnalazioni che riceviamo ogni settimana, e migliorare il processo in modo da renderlo più veloce. Questi revisori ci aiuteranno inoltre a migliorare il processo di rimozione dei contenuti che non consentiamo su Facebook come i discorsi d’odio e lo sfruttamento di minori. Continueremo a lavorare con le nostre comunità locali e le forze dell’ordine che si trovano nella posizione migliore per garantire aiuto a coloro che ne hanno bisogno – o perché sono in procinto di farsi del male, o perché si trovano in pericolo".

Le novità che il CEO della piattaforma social più importante e sicuramente più frequentata al mondo vuole introdurre riguardano un'effettiva "guardia" a monte con un'analisi oggettiva delle segnalazioni. Un cambiamento rispetto a quello che avviene odiernamente visto che nella maggior parte dei casi, chi si occupa delle segnalazioni è un algoritmo realizzato ad hoc proprio da Zuckerberg e dai suoi ingegneri. Facebook vuole invece realizzare strumenti che possano mettere a tacere i contenuti malevoli o non assolutamente "propri" alla convivenza sociale all'interno della piattaforma. Per fare questo gli utenti potranno segnalare i post a loro modo non consoni in maniera ancora più semplice ed immediata che automaticamente permetteranno anche di semplificare il lavoro dei revisori.

Proprio la scorsa settimana, grazie ad una segnalazione durante una diretta LIVE, è stato possibile salvare una persona che aveva apertamente dichiarato di volersi suicidare. Contattate le autorità sulla pericolosa situazione è stato evitato il peggio. E' chiaro che lo strumento di segnalazione non potrà essere sempre così efficace ma è anche chiaro che in generale non si dovrebbero creare situazioni del genere e per farlo anche Facebook deve migliorare la propria comunità in un modo o in un altro e chissà che l'arrivo di nuovi supervisori non possa in parte migliorare la situazione.