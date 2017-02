Facebook, video in riproduzione automatica adesso con audio attivo

Facebook ha annunciato una serie di cambiamenti alla piattaforma video, fra cui una nuova impostazione che riprodurrà i video automaticamente con audio attivo di default. Questo significa che, se lo smartphone non è impostato in modalità silenzioso e non avete disabilitato la funzionalità in precedenza nelle impostazioni del servizio, ogni video della News Feed produrrà il suo audio non appena verrà mostrato nella schermata.

Facebook ha comunque specificato che il suono riprodotto dall'applicazione non interromperà le altre sorgenti sonore attive sullo smartphone, come ad esempio la musica proveniente da servizi come Spotify. Il cambiamento non vuole inoltre essere contrario alle volontà degli utenti: "Vogliamo rispettare le impostazioni audio dello smartphone", ha dichiarato Dan Rose, vice president of partnerships di Facebook. "Se il suono è attivo, lo sarà anche per l'applicazione".

Il cambiamento susciterà inevitabilmente una serie di dubbi e questioni, a cui Rose ha cercato preliminarmente di dare una risposta: "Un paio di anni fa quando abbiamo iniziato a riprodurre automaticamente i video nelle News Feed gli utenti non erano abituati alla novità. Adesso sono più consapevoli sul suo funzionamento". È comunque consigliabile disattivare la funzione in ogni caso per evitare figuracce o situazioni spiacevoli e imbarazzanti.

Per farlo bisognerà disattivare la feature "Videos in News Feed Start With Sound" nelle impostazioni, come ha specificato lo stesso dirigente della compagnia. Mantenendo il suono dei video attivo di default, Facebook spera di catturare l'attenzione degli utenti per un periodo di tempo più lungo. I video stanno diventando del resto una parte sempre più centrale del servizio, con la maggior parte delle ultime novità e degli investimenti che si incentrano proprio su quest'ambito.

Per quanto piccola possa sembrare, la novità rappresenta un drastico cambiamento nell'approccio con i video. Ad esempio nessuno si aspetterebbe che i video su YouTube, che fa dei video il suo punto cardine, siano eseguiti di default senza suono. Certo è che con Facebook c'è una grossa differenza: su YouTube è l'utente a lanciare il video nello specifico, laddove con il servizio di Zuckerberg questo non sempre accade, soprattutto quando si sfoglia la News Feed.