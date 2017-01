Facebook Stories: in arrivo i video e le foto ''a tempo'' come su Snapchat

Facebook Stories come Instagram Stories come Snapchat. Sembra questo il riepilogo della novità in arrivo sul Social Network più utilizzato dagli utenti nel mondo e che il team di sviluppatori sta già testando in esclusiva. Parliamo delle Facebook Stories, ossia video e foto che potranno essere condivise a tutti gli utenti amici sulla piattaforma "sociale" di Zuckerberg e che si auto elimineranno dopo un certo periodo proprio come avviene su Snapchat e su Instagram.

La conferma giunge direttamente da alcune immagini diffuse dal gruppo di utenti che stanno appunto ottenendo in esclusiva la novità di Facebook. A livello grafico si può osservare come lo stile risulti proprio quello utilizzato già su Instagram e prima ancora su Snapchat, ossia gli utenti che hanno pubblicato e condiviso video o foto verranno visualizzati in alto all'interno di alcuni cerchi. Utilizzare invece Facebook Stories sarà quanto mai semplice visto che utilizzando la fotocamera del proprio smartphone ogni utente potrà scattare o registrare un video, applicare adesivi, porre testi, o aggiungere filtri e quindi condividere i contenuti con una persona in privato o realizzando un post pubblico.

Come per gli altri Social Network, anche in Facebook Stories, i video e le immagini pubblicate rimarranno alla "mercé" degli utenti per 24 ore al termine delle quali saranno automaticamente eliminate da Facebook stessa. Al momento, come detto, questa novità è stata rilasciata solamente ad alcuni utenti in Irlanda ma è chiaro che viste le esperienze di Instagram, gli sviluppatori non attenderanno molto ad estendere la novità anche a tutti gli altri utenti nel mondo.

Facebook dunque sembra voler intraprendere la strada del servizio più alla moda al momento e in questo le ormai famose "stories", prima di Snapchat e poi di Instagram, aggradano molto gli utenti. Di fatto alcune voci provenienti proprio da Facebook hanno dichiarato come ormai il mondo dei social sia completamente "visuale" con la condivisione massima delle foto e dei video solitamente creative e in questo le Stories possono essere lo strumento perfetto.