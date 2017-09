Facebook sta testando i commenti colorati ed un nuovo menu ''circolare''

Facebook è pornto a portare un po' di colore anche nei commenti. E' quanto è apparso ad alcuni utenti, scelti casualmente per dei test proprio dal Social Network, che si sono ritrovati nell'applicazione la possibilità di commentare i post scegliendo il colore degli stessi. Sì, avete capito bene, in modo del tutto simile a quanto avviene già oggi per gli stati gli utenti potranno scegliere il tono dello sfondo da applicare ad ogni loro commento rendendo decisamente colorata la timeline del Social Network. Non è chiaramente la prima volta che Facebook introduce novità in tal senso e soprattutto di aggiungere una nota di colore alla propria piattaforma e gli aggiornamenti di stato ne sono stati la conferma in tal senso.

Al momento chiaramente solo pochi utenti possono realmente utilizzare tale novità e i colleghi di The Next Web sono stati tra i primi a poterlo fare. In tal senso hanno deciso di chiedere di più proprio in Facebook la quale ha confermato il rilascio di questa novità in fase chiaramente sperimentale affermando che gli sviluppatori cercano sempre di rendere la propria piattaforma movimentata e divertente.

I commenti colorati però non sembrano essere l'unica novità introdotta da Facebook sperimentalmente visto che alcuni utenti si sono ritrovati con il menu dell'applicazione su Android completamente modificato rispetto a quanto visto fino ad oggi. In questo caso la novità riguarda la grafica del menu all'interno dell'applicazione che solitamente viene richiamato con un semplice swipe da destra nella barra di navigazione.

Ebbene la novità è quella di voler introdurre un menu in stile app drawer con le varie sezioni non più sotto forma di elenco ma bensì di griglia con le vari opzioni sistema come icone circolari. La volontà di questa novità potrebbe essere ricondotta alla massimizzazione dello spazio rendendola più efficiente rispetto a quanto avviene odiernamente e forse renderla anche più simile a quello che gli utenti vedono quotidianamente nei propri device Android quando ricercano un'applicazione.

Oltretutto ogni sotto menu possiede anche il cosiddetto "notification dots" ossia l'avviso di una notifica tramite l'apparizione di un pallino rosso al fianco dell'icona rotondeggiante, un po' sulla falsa riga di quello che è stato introdotto con Android 8.0 Oreo. Nel video oltretutto è possibile osservare anche l'effetto grafico di tale nuovo sistema che sembra rendersi piacevole alla vista visto lo spostamento della barra di navigazione in basso una volta effettuato lo swipe del menu. Chiaramente non è detto che tale novità venga realmente introdotta in Facebook per tutti e dunque non possiamo che attendere la fine dei test per capire se ritroveremo questi cambiamenti anche nelle applicazioni ufficiali.