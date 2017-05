Facebook rafforza l'azione contro le fake news nel Regno Unito

Facebook ha raddoppiato le risorse messe in gioco per contrastare il fenomeno delle fake news nel Regno Unito: il Paese sta entrando in clima elettorale con le elezioni del parlamento previste per il prossimo 8 giugno e il social network ha rimosso "decine di migliaia" di account ritenuti di essere coinvolti nella diffusione di contenuti fuorvianti.

L'azione è stata attribuita ai nuovi strumenti di rilevamento, annunciati nel corso delle passate settimane, che possono individuare pattern sospetti di attività, incluso il posting ripetuto e improvvise impennate nel volume dei post. Facebook osserva inoltre che colpire questi account porta, come risultato collaterale ma non per questo meno gradevole, a ridurre lo spam e altri "contenuti fuovianti".

La società ha inoltre iniziato a affinare l'algoritmo con cui decide se un contenuto debba o meno apparire nel feed di un utente. Facebook sta lentamente lasciando sedimentare le notizie e i contenuti in UK che sono state lette ma poco condivise dagli utenti. Il rapporto tra questi numeri, afferma Facebook, è un indicatore abbastanza attendibile della bontà di un articolo e se esso sia fuorviante o contenga informazioni false. Facebook utilizzerà ora questa metrica per migliorare il feed delle news nel regno unito, riducendo la visibilità di quegli articoli che non si allineano con quanto il resto della stampa sta divulgando.

Simon Milner, responsabile Facebook delle policy per il Regno Unito, ha dichiarato: "Le persone vogliono vedere informazioni accurate su Facebook, e noi vogliamo lo stesso. E' il motivo per cui facciamo tutto ciò che possiamo per risolvere il problema delle fake news". La società sta inoltre collaborando con Full Fact e First Draft per aiutare il pubblico a verificare fatti e notizie nel corso della campagna elettorale.