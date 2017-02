Facebook punta verso lo streaming di eventi sportivi

Facebook si sta confrontando con la Major League Baseball per riuscire ad ottenere i diritti per lo streaming di una partita a settimana. A diffondere la notizia è l'agenzia stampa Reuters. L'accordo, sebbene ancor lontano da una finalizzazione, offrirebbe al popolare social network un vantaggio significativo nel mercato degli eventi live.

Le trasmissioni in diretta, in particolare gli eventi sportivi, sono un campo di particolare interesse per Facebook, che investe pesantemente nel mondo video e cerca di individuare nuove strade per coinvolgere e mantenere gli utenti legati alla piattaforma. Facebook, ad ora, non ha voluto rilasciare alcun commento sulle trattative con MLB e sui piani di streaming di contenuti sportivi.

Esistono comunque dei precedenti, sempre relativamente al mondo dei social network: lo scorso anno Twitter ha siglato un accordo con la National Football League per lo streaming di 10 incontri Thursday Night Football e la stessa Facebook, nel corso delle passate settimane è riuscita ad assicurarsi i diritti per la trasmissione di 46 incontri calcistici dell Liga messicana dalla rete Univision, dopo che lo scorsoanno 3,7 milioni di utenti hanno assistito alla partita di beneficienza tra Manchester United ed Everton.

Facebook viaggia a velocità spedita verso il traguardo de 2 miliardi di utenti mensili attivi (gli utenti di Twitter sono crica 300 milioni), che dovrebbe essere raggiunto attorno alla metà dell'anno. Con questo bacino di pubblico, Facebook potrebbe dmostrare di essere un canale di distribuzione piuttosto interessante per la trasmissione di contenuti sportivi, anche a fronte - almeno nel mercato americano - di un numero via via maggiore di utenti che abbandonano la TV via cavo.

E in Europa? Ovviamente non è possibile ipotizzare quale genere di intenzioni possa avere Facebook per il mercato più vicino a noi, anche se le nuove direttive sul mercato unico digitale che entreranno in vigore nel prossimo anno potrebbero facilitare le possibili strategie della creatura di Mark Zuckerberg.