Facebook, niente post sponsorizzati per i siti e le pagine di bufale

Al fine di combattere i siti che diffondono fake news, informazioni false o bufale, come vengono chiamate, Facebook ha aggiunto una "protezione aggiuntiva". Se una pagina viene trovata in violazione dei termini del servizio e ha ripetutamente pubblicato storie che possono essere ricondotte a bufale non avrà più la possibilità di sponsorizzare qualsiasi tipo di post. L'obiettivo è ridurre la portata delle stesse storie, colpendo anche le finanze dei creatori.

Fino ad oggi le regole di Facebook hanno impedito agli inserzionisti solo di pubblicare post sponsorizzati contenenti collegamenti a storie false, ma il nuovo aggiornamento porta tale restrizione ad un passo successivo. Sul blog ufficiale la compagnia ha rivelato le novità dichiarando che sta ponendo in essere un nuovo giro di vite sulle "Pagine che usano gli ads per incrementare l'audience e infine distribuire le news false in maniera più estesa".

"Se una pagina adesso condivide ripetutamente storie che sono state contrassegnate come false dalle organizzazioni di terze parti che controllano i fatti non avranno più la possibilità di comprare post sponsorizzati su Facebook", scrive la compagnia. "Se le pagine smetteranno di condividere news false per un determinato periodo di tempo, inoltre, potrebbero diventare idonee per eseguire nuovamente le campagne pubblicitarie sul social network".

Facebook vuole combattere la diffusione delle news false con tre armi diverse: "Distruggere gli incentivi economici che ci sono nel pubblicare notizie false, costruire nuovi prodotti capaci di frenare la diffusione delle fake news, aiutare gli utenti a informarsi ulteriormente sui fatti quando incontrano una bufala. Il problema delle fake news è annoso sul social network di Zuckerberg, ma si è fatto sentire in maniera particolarmente decisa solo di recente.

Ad aver fatto esplodere la questione sono state le ultime elezioni politiche americane, in cui pare che le stesse fake news abbiano avuto un ruolo determinante nell'esito finale (ma Zuckerberg si è dissociato). Le bufale trovano terreno fertile soprattutto sui social network e, con i suoi oltre 2 miliardi di utenti, Facebook è diventato ormai un vettore straordinario per la diffusione dell'informazione e, purtroppo, anche della disinformazione sul web.