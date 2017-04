Facebook Messenger Lite arriva anche in Italia. Ecco come funziona

Facebook Messenger Lite arriva anche in Italia. La versione più leggera dell'applicazione di messaggistica del famoso social network di Mark Zuckerberg approda anche nel nostro paese permettendo dunque di essere utilizzata anche da coloro che posseggono uno smartphone non di ultima generazione e dunque con specifiche tecniche poco importanti. In questo caso la nuova Messenger Lite sarà rilasciata in oltre 150 paesi e permetterà di incrementare i già 1.2 miliardi di persone che la utilizzano quotidianamente.

Messenger Lite può essere utilizzato in Paesi con connessioni internet lente e da dispositivi mobili meno recenti. La nuova versione dell’app offre le funzioni fondamentali di Messenger oltre alla possibilità di inviare emojis e adesivi, vedere chi tra i contatti è attivo, vedere o eliminare membri di gruppi. Essenzialmente quello che solitamente viene fatto con la classica applicazione standard potrà essere fatto con la versione Lite usufruendo però di vantaggi in termini di leggerezza della stessa.

Queste le parole di Tom Mulcahy, Engineering Manager di Messenger Lite: "Perseguendo il nostro obiettivo di aiutare tutte le persone del mondo a rimanere connessi, oggi lanciamo una nuova applicazione chiamata Messenger Lite, una versione indipendente di Messenger per dispositivi Android. Messenger Lite è una versione ridotta di Messenger che offre le funzioni fondamentali di Messenger per Paesi con connessioni internet più lente e in prevalenza per smartphone Android con funzionalità standard. Con Messenger Lite, le persone sono in grado di inviare rapidamente e facilmente messaggi, foto e link a tutti coloro che utilizzano Messenger o Messenger Lite. Più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo usano Messenger ogni mese da una vasta gamma di dispositivi mobili su reti di diverse velocità e affidabilità. Con Messenger Lite, più persone possono rimanere in contatto, indipendentemente dalle condizioni di rete o dalle limitazioni di archiviazione sui loro dispositivi Android. Messenger Lite è stato costruito per offrire alle persone la migliore esperienza di Messenger, indipendentemente dalla tecnologia che utilizzano o a cui hanno accesso".

La nuova Messenger Lite pesa solamente 10MB dunque permetterà di essere installata anche in quei telefoni che posseggono poca memoria interna. Oltre a questo sarà possibile avviarla in modo quanto mai veloce non limitando comunque le esperienze principali di Messenger, come la messaggistica, l'invio e la ricezione di foto e link e la condivisione di adesivi. Esteticamente si potrà riconoscere rispetto all'applicazione di default per l'utilizzo di un logo con i colori invertiti.

Facebook dunque cerca di unire più utenti possibili in giro per il mondo cercando di aiutare anche coloro che abitano in zone in cui le reti internet risultano scarse o magari non posseggono smartphone all'ultima moda o di ultima generazione. Sappiamo bene come in questo Mark Zuckerberg creda molto e dopo Facebook Lite e ora Messenger Lite chissà che il fondatore del social network più importante al mondo non possa ideare qualche altra piattaforma per aiutare i paesi emergenti.