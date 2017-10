Facebook Messenger abilita i pagamenti via PayPal fra utenti

Restituire i soldi agli amici o effettuare pagamenti via web diventa semplicissimo, ora che è concesso anche su Facebook Messenger attraverso PayPal. La piattaforma di messaggistica supporta da tempo i pagamenti, ma prima era necessario collegare al servizio una carta di credito o di debito. Ma adesso è possibile, anche se solo per gli utenti americani, utilizzare PayPal in modo da non collegare direttamente con il servizio alcun sistema di pagamento diretto.

Il circuito PayPal offre inoltre un accesso semplificato al pagamento e un sistema di protezione avanzato in caso di furto dell'account Messenger. Per accedere al servizio sono sufficienti pochi passi: in ogni conversazione basta premere il tasto + e selezionare il tasto Payments, il quale ha adesso anche l'opzione per PayPal. In aggiunta, è possibile anche conversare con un bot PayPal, che assiste l'utente a riguardo di eventuali dubbi sull'uso della nuova funzionalità.

I pagamenti con PayPal via Facebook Messenger rappresentano la soluzione migliore per chi utilizza già il servizio di pagamenti e non vuole dare le proprie credenziali finanziarie alla società di Zuckerberg. Inoltre consente di utilizzare la celebre piattaforma social anche per effettuare transazioni di denaro sfruttando le consolidate tecnologie di PayPal, leader del settore e fra le soluzioni per il pagamento più utilizzate sul web. Purtroppo, la novità non è per tutti.

La nuova feature non è disponibile in Italia e non ci sono informazioni legate ad un potenziale roll-out nel Belpaese, con il rilascio che al momento sembra in esclusiva per gli americani. In più al momento la funzionalità è apparsa solo su dispositivi iOS, ma pare che chi usa Android la riceverà a breve. Non ci sono informazioni neanche per quanto riguarda il rilascio per la versione desktop, ma potrebbe essere in tutti i casi solo questione di tempo.