Facebook, Live Audio presto in arrivo sul social network di Zuckerberg

Secondo quanto diffuso nel corso di queste ultime ore sul blog ufficiale Facebook Media, il social network di Mark Zuckerberg sarebbe in procinto di lanciare una nuova funzionalità chiamata Facebook Live Audio che permetterà agli utenti di registrare dei contenuti multimediali simili agli attuali Live Video ma senza la componente video per l'appunto.

In sintesi sarà presto possibile realizzare dei veri e propri poadcast che potranno essere ascoltati in diretta dagli altri utenti oppure riprodotti in un secondo momento. Al momento si tratta di un servizio esclusivo per due parnter che rispondono al nome di BBC World Service e Harper Collins. Facebook ha tuttavia già dichiarato che pian piano la funzionalità verrà estesa ad una serie di altri partner e successivamente a tutti gli utenti del network.

Dopo i live video a 360 gradi introdotti qualche tempo fa, quindi, ci troviamo di fronte ad un altro tentativo da parte di Facebook di veicolare sulla propria piattaforma un numero sempre maggiore di utenti che troveranno proprio nel social network più diffuso al mondo uno strumento pronto e semplice da utilizzare per coinvolgere in pochi passi un pubblico estremamente ampio.

Ma perché introdurre uno strumento di questo genere quando già abbiamo a disposizione quello che forse è lo step successivo, ovvero il live video? Sicuramente per togliere un pensiero a chi non necessita di avere anche delle immagini nel proprio streaming, ma soprattutto per permettere anche a chi non può avere accesso ad una rete adatta allo streaming video di poter raggiungere il proprio pubbilco su ampia scala senza interruzioni.