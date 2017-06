Facebook Live: arrivano i sottotitoli nelle dirette del social network

La volontà di Facebook è quella di permettere a tutti di poter accedere al Social Network, senza distinzioni. Per farlo ha dunque deciso di apportare alcune importanti modifiche che riguardano l'aggiunta dei sottotitoli nelle dirette sulla piattaforma. Una novità importante che permetterà anche a chi ha problemi di udito o non può magari ascoltare la Live comunque di poterla seguire leggendo direttamente i sottotitoli.

L'azienda fa sapere che d'ora in poi, se le impostazioni dei sottotitoli saranno attive, i sottotitoli, laddove disponibili, si potranno automaticamente vedere durante i Facebook Live. Nell'ultimo anno, le visualizzazioni giornaliere di Facebook Live sono cresciute 4 volte in più e secondo le statistiche 1 video su 5 è una diretta Facebook. La novità di offrire agli editori la possibilità di includere i sottotitoli nei Facebook Live di certo permetterà anche a chi risulta disagiato di raggiungere comunque i video Live e di partecipare attivamente proprio come gli altri.

E' palese come Facebook sia alla ricerca costante per rendere i contenuti sulla propria piattaforma sempre più accessibili a più persone. Inoltre, è già possibile aggiungere sottotitoli ai video non in diretta nel momento in cui vengono caricati sulle pagine del Social Network. A questo proposito, gli editori possono usare il servizio di riconoscimento vocale per generare automaticamente i sottotitoli da inserire nei video. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la specifica sezione sull'Accessibilità direttamente sul portale di Facebook.