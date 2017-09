Facebook: le Instagram Stories potranno essere condivise anche sul Social Network. Ecco la novità

Una nuova indiscrezione proveniente da Mashable riporta la volontà da parte di Mark Zuckerberg e dei suoi ingegneri di permettere in futuro agli utenti di Instagram di condividere anche su Facebook le proprie storie. Chiaramente l'indiscrezione non sorprende poi così tanto visto che da tempo si sta evidenziando la volontà da parte del fondatore del Social Network blu di accorpare i contenuti realizzati sull'una o sull'altra piattaforma. Di certo tale linea è forse stata dettata anche dal misero successo che le storie introdotte in Facebook stanno avendo con una partecipazione davvero minima da parte degli utenti che in pochi tendono ad utilizzarle. Successo invece completamente diverso per Instagram che continua ad aumentare i suoi introiti proprio grazie ai video delle Storie.

Instagram is testing option to share your 'Story' directly to Facebook



h/t @mruiandre pic.twitter.com/VTqI92dNJe — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 6 settembre 2017 Il cambiamento per Facebook sembra essere già segnato visto che il direttore Social Media di TheNextWeb già da qualche giorno ha iniziato a sperimentare su di un limitato gruppo di utenti la possibilità di condividere le proprie Storie di Instagram su Facebook. In questo caso la novità renderebbe ancora più appetibile la piattaforma video dei due portali con la possibilità di ottenere maggiore visibilità anche su Facebook. Instagram solitamente viaggia su di un'utenza di circa 250 milioni di utenti attivi, un numero che chiaramente non può non fare gola a Zuckerberg anche per il proprio Facebook. Sembra dunque sempre più realistico il fatto che superati i test realizati dagli sviluppatori e dalla cerchia di utenti ristretta, Zuckeberg, potrebbe pensare di ampliare la cosa a tutti in modo da permettere agli utenti Instagram di realizzare una storia e decidere se condividerla anche su Facebook attraverso l'apposita opzione. Su Facebook la nuova Storia comparirà con il nome dell’utente accompagnata dalla dicitura "Instagram", un modo per evidenziare che quel contenuto è stato realizzato tramite l'app di fotografia e viene però anche riproposta su Facebook. Le novità su Instagram oltretutto potrebbero non fermarsi qui visto che negli ultimi giorni sono state segnalate le possibilità di caricare album nei formati orizzontali e verticali, una funzionalità introdotta grazie all'ultimo aggiornamento dell'applicazione e che consente agli utenti di caricare fino a 10 contenuti all'interno di un unico post, senza l'obbligo di ricorrere al solo formato quadrato. Insomma Social in piena evoluzione.