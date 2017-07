Facebook invasa dalla parola ''Baci'' che scatena una valanga di cuoricini. Ecco perché e come attivarli

Nella giornata di oggi il portale social di Facebook è stato letteralmente invaso dalla parola "Baci" che gli utenti si sono messi a scrivere nei propri stati. Una parola normale ma che in questa giornata sembra aver trovato un significato particolare visto che tappandoci sopra permette di attivare una piacevole animazione capace di invadere la Timeline del proprio social network blu di tanti cuoricini rosa. Un simpatico easter egg che rende meno fredda la piattaforma digitale esprimendo un sentimento di amore o di bene nei confronti dei propri amici.

Quale risulta essere il motivo di tale novità introdotta dagli sviluppatori di Menlo Park? Effettivamente non sembra esserci un vero motivo per cui in Faceboo abbiano deciso di adottare tale nuova animazione. Di fatto è una mera funzionalità che seppur semplice e forse anche futile sta riscuotendo davvero molto successo in tutto il mondo con l'invasione letteralmente dei cuori sulle bacheche blu del Social Network per eccellenza.

Come attivare questa novità dei cuoricini rossi? Semplice ed immediato. Sì, perché tutti gli utenti iscritti su Facebook potranno attivare il volo dei cuoricini scrivendo semplicemente nel proprio stato la parola "baci" oppure l'abbreviazione "xo" indicante proprio il bacio e l'abbraccio. In questo modo e del tutto automaticamente, Facebook, pubblicherà lo stato con le parole in questione evidenziate di rosa e tappando su di esse verranno sprigionati una serie di cuori volanti sulla timeline.

Novità del genere non sono nuove in Facebook. In questo caso qualche tempo fa avevamo visto come il portale di Zuckerberg avesse festeggiato i 20 anni di Harry Potter con un simpatico gioco effettivamente simile a quanto avviene oggi con la parola baci. In quell'occasione bastava scrivere "Harry Potter" all'interno di uno stato di Facebook o magari anche una delle case di Hogwarts quali Grifondoro, Corvonero, Tassorosso o Serpeverde in inglese e magicamente veniva visualizzata una bacchetta magica assieme a coriandoli, saette e stelle filanti.