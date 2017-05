Facebook, Instant Games adesso disponibili per tutti gli utenti

Facebook ha appena annunciato che ha iniziato il roll-out globale degli Instant Games su Messenger, che a breve dovrebbero essere disponibili per tutti gli 1,2 miliardi di utenti che utilizzano la piattaforma ogni mese. La compagnia sta lanciando anche le nuove feature introdotte alla conferenza annuale F8, fra cui le funzionalità di gioco avanzate che permetteranno agli sviluppatori di realizzare esperienze al momento impossibili sulla piattaforma.

Fra queste ad esempio giochi a turni o con tornei, insieme ad ambienti più coinvolgenti e la possibilità di inviare messaggi personalizzati durante le sessioni di gioco. I bot cercheranno di coinvolgere i giocatori attraverso nuove opzioni o incoraggiare la competizione con aggiornamenti nelle classifiche. Secondo il post ufficiale scritto da Andrea Vaccari, product manager di Facebook, grazie alle novità i giochi diventeranno più dinamici e soprattutto coinvolgenti per gli utenti.

Uno dei primi giochi a sfruttare le novità sarà Words With Friends, di Zynga. Si tratta di uno dei cosiddetti "casual game" più popolari in assoluto, che è adesso disponibile all'interno della piattaforma di messaggistica di Zuckerberg. Dovranno comunque essere gli sviluppatori ad implementare le novità all'interno dei giochi disponibili su Messenger, quindi perché i cambiamenti diventino diffusi bisognerà aspettare ancora del tempo non meglio precisato.

EverWing di Blackstorm sarà fra i primi giochi ad utilizzare i nuovi bot. Attualmente sono circa 50 i giochi presenti su Messenger, con nuovi titoli che vengono introdotti a cadenza settimanale. Fra le novità citiamo 8 Ball Pool, che dovrebbe arrivare fra gli Instant Games piuttosto presto sia su iOS che su Android, seguito da altri giochi nelle prossime settimane. Ma perché giocare ad un Instant Game e non ai giochi tradizionali disponibili sulle piattaforme mobile?

I realizzatori della funzionalità si aspettano che i nuovi giochi riescano a far diventare virale la nuova sezione dell'applicazione, permettendo agli utenti di giocare fra di loro senza passare dagli store digitali. I piccoli giochi indipendenti possono inoltre avere qualche speranza in più ottenendo una visibilità impossibile su App Store e Google Play, visto che su questi store sarebbero letteralmente sommersi dalle centinaia di soluzioni ormai blasonate già presenti da tempo.