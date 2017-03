Facebook, in test le reactions anche su Messenger. Ecco come funzioneranno

Il tasto "non mi piace" potrebbe davvero arrivare su Facebook. Al momento l'apparizione del pollice inverso è avvenuta solo su alcuni test che l'azienda di Mark Zuckerberg sta realizzando sulla chat di Messenger ma è chiaro che il suo arrivo potrebbe non tardare anche sulle timeline di Facebook alla mercé di tutti coloro che da tempo richiedono un pulsante per dichiarare apertamente il "non mi piace" ad un determinato post o ad un'immagine.

Un primo sguardo è possibile ottenerlo grazie ad un screenshot realizzato da uno degli utenti che Facebook ha approvato come Beta Tester. La nuova funzionalità vedrà la sua comparsa all'interno della chat di Messenger e tramite la presenza della classica faccina emoji che una volta cliccata farà apparire più "reactions". Esattamente l'utente potrà interagire nel commento scegliendo tra 6 simboli quali lo stato di innamorato, la risata, lo stupore ma anche tramite la faccia triste o quella arrabbiata. Non è tutto perché accanto a questi sarà possibile rispondere con un classico "like" ma anche con il nuovo "dislike" ossia un vero e proprio "non mi piace".

L'introduzione di quest'ultimo simbolo ha permesso di creare un forte hype tra gli utenti che da anni vorrebbero vedere il pollice verso il basso tra le reaction tipiche di Facebook. In questo proprio la dirigenza dell'azienda di Menlo Park da tempo ha dichiarato il proprio rifiuto per questo tipo di commento che porterebbe solo negatività all'interno dell'intero ecosistema sociale e in questo caso il simbolo introdotto su Messenger vuole indicare solo e soltanto una risposta negativa e non un disprezzo.

"Cerchiamo sempre nuove soluzioni per rendere Messenger più divertente e stimolante. Stiamo conducendo questo esperimento che permette agli utenti di esprimere meglio i propri sentimenti davanti ai messaggi".

Questa la risposta della dirigenza di Facebook alla domanda sull'introduzione di queste novità e soprattutto del nuovo simbolo del pollice inverso. Va da sè che tale risposta non compromette del tutto l'arrivo di questa nuova reaction anche su Facebook ma la volontà di Mark Zuckerberg e dei suoi assitenti è quella di mantenere sempre e comunque un clima pacifico sul proprio Social Network e l'introduzione di questo nuovo simbolo sulle timeline potrebbe risultare dannoso per le pagine o anche per profili privati ottenendo un significato diverso da quello di una semplice chat di Messenger.