Facebook, in arrivo le cornici personalizzate da aggiungere alle foto profilo

Facebook è pronta ad introdurre la nuova piattaforma "Effetti della fotocamera", uno strumento tutto nuovo che permetterà agli utenti di creare delle vere e proprie cornici da poter essere utilizzate direttamente nelle immagini profilo come anche nei video o negli scatti realizzati con la nuova fotocamera introdotta pochi giorni fa proprio nel Social Network in appoggio alle ormai famose "storie".

Quello che Facebook ed suoi sviluppatori vogliono creare con gli effetti della fotocamera è una vera e propria community in cui chiunque potrà inviare a Facebook le proprie creazioni delle cornici e, una volta approvate, potranno essere distribuite sulla piattaforma e dunque pubbliche pronte per essere utilizzate anche da altre persone nelle proprie foto o video. Una volta che la cornice verrà approvata potrà essere visualizzata e quindi utilizzata anche nelle fotocamera in-app di Facebook in modo tale da poter essere posta in essere sulle proprie immagini o magari video.

Oltretutto i creatori di cornici potranno sempre tenere conto di quanti utenti visualizzeranno le cornici realizzate e soprattutto anche quanti di essi le avranno utilizzate nelle proprie immagini. E' chiara la volontà da parte di Facebook con questa nuova piattaforma: riuscire a creare una sorta di piattaforma da poter usare in qualunque momento e soprattutto da chiunque. Se un utente ha realizzato una cornice con tema la città di Milano, nel momento in cui un utente passerà per Milano potrà scaricare ed utilizzare quella cornice proprio per far sapere che è a Milano.

Il modo in cui le persone comunicano sta cambiando – foto e video, ora più che mai, sono utilizzati come strumenti di condivisione. Con le cornici per le immagini del profilo, è risultato che le persone amano esprimersi aggiungendo degli effetti alle loro foto: che sia per mostrare supporto per la loro squadra preferita, solidarietà per una causa o un movimento, o semplicemente per esprimere come si sentono, le persone stanno già personalizzando le loro foto del profilo aggiungendovi degli effetti. Facebook ha già testato la possibilità di creare cornici per la foto profilo, rendendola disponibile per alcune Pagine, ma ora desidera espandere questo potenziale di espressione creativa attraverso le immagini del profilo e i video – e anche oltre. Facebook vuole permettere alle persone e alle organizzazioni di sviluppare cornici per foto e video rilevanti e contestualizzate, in modo che il resto della Facebook community possa utilizzarle per esprimersi.

Insomma chiunque con un profilo Facebook o una pagina può creare ed inviare la propria cornice per le foto profilo e i video. Proprio da oggi è previsto il lancio della nuova piattaforma disponibile a questa pagina sia per Italia, Argentina, Ungheria e Spagna.