Facebook, ecco cosa significa ''Sfida accettata'' e le immagini in bianco e nero pubblicate sul social

La nuova moda del momento è la condivisione della foto in bianco e nero sul proprio profilo di Facebook con la dicitura "Sfida accettata" sul post. Magari vi sarete chiesti il motivo di questa "catena di Sant'Antonio" in termini moderni. O magari avete deciso di condividere anche voi, senza conoscerne i reali motivi, solo per il gusto di pubblicare una vostra foto del passato e magari scoprire come erano i vostri amici. Eppure la catena della "sfida accettata" è nata mesi fa in India e nel Regno Unito per una causa ben precisa che riguardava la lotta al cancro.

Le regole erano poche ma precise. Si doveva pubblicare una foto in bianco e nero in un post corredato dalla fatidica frase "Challenge Accepted" ossia proprio "Sfida accettata". A questo punto l'autore del post avrebbe inviato a tutti coloro che avessero messo mi piace al post, un messaggio in cui si richiedeva di riempire Facebook con immagini monocromatiche supportando cosi la lotta al cancro. Un simbolo come molti realizzati sul social network che ha sì i suoi contro ma molto spesso anche i suoi pro, con un potere così forte da permettere un passaparola che pochi altri realizzano.

Visto che ormai ne ho le bacheche piene... " sfida accettata"

Va bene come mia foto da giovane? #sfidaaccettata pic.twitter.com/qanvBHFRWi — Giudila (@versole23) 13 marzo 2017

In questo caso però la situazione sembra essere sfuggita di mano e il passaparola, soprattutto nel Regno Unito e poi anche in Italia, ha creato delle situazioni anomale con condivisioni "scherzo" o magari anche proteste come quella di Rebecca Wilkinson, ragazza realmente malata di cancro, la quale ha dichiarato come tutta questa campagna vada contro i malati non aiutandoli nella loro sofferenza. Il vero significato si è dunque perso per strada e molti hanno condiviso le proprie immagini per il solo gusto di farlo o magari per non essere da meno visto che "tutti lo facevano".

E' il rovescio della medaglia dei social network di oggi. Le cose nascono su internet magari con un significato importante, per condividere una lotta contro i soprusi, contro le malattie, contro le maldicenze ma le persone spesso non si informano su quello che vedono e sentono e condividono automaticamente, allontanandosi dal senso principale della catena e riducendo il tutto ad una mera condivisione dei propri scatti o di immagini anche fin troppo divertenti.