Facebook: ecco cosa significa e come si attiva il pulsante arcobaleno delle reazioni

Negli ultimi giorni Facebook si sta riempiendo di arcobaleni nel vero senso della parola. Sì, perché oltre alle classiche reazioni che gli utenti possono mettere per commentare un determinato post sul social network, è da poco possibile anche inserire un vero e proprio arcobaleno immagine raffigurante la bandiera simbolo dell'orgoglio LGBT, ossia Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender in voga dagli anni novanta. Tutti gli utenti però vedranno attive solo le classiche reaction mentre per riuscire a visualizzare anche l'arcobaleno sarà necessario adottare un piccolo trucchetto semplicemente mettendo mi piace come nelle altre situazioni.

Come fare per cambiare l'intera interfaccia grafica con l'arcobaleno? I passaggi sono davvero semplici ed immediati. Qualsiasi utente infatti non dovrà fare altro che andare nella pagina LGBT@Facebook e mettere un "Like" alla stessa. In questo modo l'algoritmo di Menlo Park cambierà completamente l'intera interfaccia grafica attivando automaticamente la bandiera simbolo del Pride delle reazioni a chiunque. Niente di più semplice e soprattutto immediato per tutti coloro che vorranno partecipare attivamente anche in questo modo all'iniziativa voluta da Mark Zuckerberg per il Pride di questo anno. La volontà chiaramente è quella di sensibilizzare ancora di più le persone ai festeggiamenti per il Pride 2017 in un modo quanto mai veloce e poco invasivo ma comunque importante.

La reazione di Facebook per il Pride di questo anno, che solitamente viene festeggiato appunto durante il mese di giugno, non è l'unica iniziativa che il social network e i propri sviluppatori hanno messo in campo per avvicinare le persone a questo tema. Effettivamente sempre su Facebook sarà possibile aggiungere una cornice colorata all'immagine profilo in modo da rendere ancora più effettivo l'assenso ai festeggiamenti per il Pride di questo anno. Di sicuro l'azienda di Zuckerberg non si fermerà a questo e probabilmente nel corso dei prossimi giorni si potrebbe anche vedere l'arrivo di qualche particolare filtro nella Facebook Camera o magari anche degli effetti speciali nella fotocamera di Facebook Messenger.