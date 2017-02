Facebook combatte le notizie fake con un algoritmo più intelligente

Quanto le notizie false su Facebook abbiano influenzato il pensiero degli americani riguardo le recenti elezioni presidenziali è un dibattito tuttora aperto, ma la questione ha evidentemente messo in allerta i vertici del noto social network.

Nel corso degli ultimi mesi la social media company ha iniziato a tagliare i fondi advertising verso i post dubbi e ha aggiunto un pulsante che permette agli utenti di segnalare contenuti discutibili perché gli stessi vengano poi rivisti da controllori specializzati.

Per combattere più attivamente queste storie dalla fonte poco limpida, il gigante dei social network sta poi ora istruendo l'algoritmo alla base del suo News Feed per fare in modo che sia l'algoritmo stesso ha dare un peso sensibilmente inferiore ai contenuti fake dando maggiore risalto, invece, a quelli autentici e più viral.

In un post sul proprio blog pubblicato in queste ultime ore, Facebook ha evidenziato come alcune storie vengono considerate autentiche dagli utenti a prescindere dal fatto che le stesse siano "genuine e non fuorvianti, sensazionali o vero e proprio spam".

L'algoritmo che propone le notizie all'interno del News Feed di ognuno sarà in grado di recepire gli interessi dell'utente e proporre lui, all'interno di questa area di preferenza, contenuti che non siano semplici acchiappaclick, pagine create per raccogliere like, condividere o iscriversi a servizi a pagamento e non. Per addestrare il sistema a declassare i messaggi non autentici, Facebook ha individuato alcune pagine che richiedevano un impegno per l'accesso o che gli utenti stessi avevano nascosto manualmente dal proprio News Feed, e le ha date in pasto ad un computer chiedendo allo stesso di individuare tutti i contenuti con la stessa, bassa, qualità.

Queste nuove modifiche daranno così risalto e maggiore valore alle storie virali e autentiche. I post delle singole pagine o i trend topic che raccoglieranno maggiore attenzione da parte degli utenti saranno premiati con una promozione e portati in evidenza sulle bacheche, almeno temporaneamente.

I provvedimenti sono quindi più di innalzamento dei contenuti reali e veritieri più che di soppressione di quelli fake. Tuttavia si spera che anche con questa sola operazione si riescano a spingere i contenuti privi di reale valore tanto in basso da non essere nemmeno visualizzati.