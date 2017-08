Facebook annuncia novità alle funzioni Ricordi e Accadde Oggi

In occasione del rientro delle vacanze Facebook annuncia alcune novità che tutti gli utenti vedranno nelle loro News Feed nelle prossime settimane. La compagnia fornisce sul social network strumenti per la condivisione di nuove storie, ma da qualche tempo anche la possibilità di condividere i migliori momenti del passato ricordandoli con cadenze regolari. Le novità hanno il fine di "far rivivere alle persone i ricordi più significativi" e sono state annunciate sul blog ufficiale.

La prima novità è collegata ad Accadde oggi, ma allo stesso tempo è molto diversa. Se Accadde oggi permette di ricordare e condividere quanto avvenuto in un particolare giorno del passato, la nuova funzione consente di "Ricapitolare i ricordi". Facebook la spiega così: "È una nuova esperienza che raccoglie i ricordi dell'ultimo mese, stagione o evento speciale. Simile a quanto avviene con 'Accadde Oggi', questa raccolta di ricordi sarà visibile nel News Feed e condivisibile".

La seconda novità è invece relativa al numero di amicizie che si ha sul social network: "Stiamo lanciando un nuovo metodo per festeggiare le modalità con cui una persona interagisce con la propria community", scrive la compagnia. Ci sono due momenti in cui si vedranno i nuovi messaggi: quando si raggiunge un notevole numero di amici sulla piattaforma o quando gli amici mettono un alto numero di like ad un post.

Ad oggi questi messaggi non possono essere condivisi con amici ed altri utenti, ma in seguito la compagnia promette che sarà possibile farlo. Facebook ha inoltre aggiornato la funzione Accadde Oggi semplificando l'accesso ai controlli e alle preferenze, e organizzando i contenuti per selezionare le foto più rilevanti. L'algoritmo adesso cercherà di selezionare solo i contenuti di cui si ritiene che il ricordo sia positivo, non mostrando quindi esperienze che l'utente vuole evitare.

"Il nostro obiettivo è creare un ambiente di supporto che permette a tutti di esprimere i propri sentimenti e collegarsi con ciò che conta per la community", ha concluso infine la società.