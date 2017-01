Facebook al lavoro su un sistema per comunicare online con il pensiero?

Quando c'è ancora chi non si è del tutto abituato alla dettatura vocale Facebook è già un passo oltre. Una volta Mark Zuckerberg, fantasticando all'interno di una sua personalissima visione, aveva detto durante una sessione di domande e risposte:

"Credo che un giorno saremo in grado di mandare pensieri completi utilizzando direttamente la tecnologia. Saremo in grado di pensare qualcosa e i nostri amici la riceveranno".

Ma pare che la frase non fosse legata solo ed esclusivamente ad una visione fantastica. Secondo quanto riportato da Business Insider, molte nuove offerte di lavoro provenienti dal segretissimo gruppo Building 8 di Facebook sono relative a diversi ambiti che potrebbero condurre alla realizzazione di tecnologie per la scansione dei pensieri attraverso l'analisi delle onde cerebrali. Il progetto coinvolge "dati elettrofisiologici" e "neuroimaging" per "creare la piattaforma di comunicazione del futuro".

Con un'altra offerta di lavoro si richiede esperienza nelle neuroscienze per aiutare nello sviluppo di un prodotto nei prossimi due anni, mentre una terza offerta richiama ingegneri che possono sviluppare "algoritmi di elaborazione del segnale audio" per una "piattaforma di comunicazione e di elaborazione del futuro". Non possiamo averne certezza visto che è tutto segretissimo, ma sembra che Zuckerberg sia intenzionato a rendere quella frase del 2015 una realtà nei prossimi due anni.

Building 8 rimane comunque quasi del tutto un mistero, e gli indizi noti fanno pensare ad una divisione simile alla "X" di Google per la sperimentazione di progetti avveniristici. Pubblicamente Facebook ha rivelato che si tratta di una divisione segreta concentrata nella missione della società per connettere il mondo. Sappiamo che Building 8 ha estorto Regina Dugan a Google lo scorso mese di aprile, e l'assunzione della dirigente e le nuove offerte di lavoro potrebbero essere correlate.

Dugan si occupa attualmente dello sviluppo di "tecnologie che fondono in modo fluido i mondi fisico e digitale", proprio come la scansione del pensiero e l'analisi delle onde cerebrali.