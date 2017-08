Eolo down un po' ovunque, ma la situazione sta lentamente migliorando

Avete una connessione Eolo e non riuscite a navigare? Il problema non dipende da voi o da un modem che ha deciso di non funzionare più. La rete di Eolo, come si può vedere nella pagina ufficiale Facebook, ha subito un guasto che ha riguardato più o meno tutto il territorio nazionale, già a partire da questa mattina.

A Eolo va riconosciuta la tempestività nell'avvisare tramite Facebook di aver piena consapevolezza del problema, consigliando inizialmente di resettare l'impianto (spegnere e riaccendere, attendendo poi 15 minuti). Non è servito a molto, stando ai commenti, ma segnaliamo come sono sempre più gli utenti che affermano di essere tornati online da questo pomeriggio, in seguito a interventi più incisivi da parte del provider a monte. Il guasto è ora definitivamente risolto; servirà ancora qualche ora al massimo per far tornare ovunque la piena operatività della rete.