Emoji, la Sardegna apre una petizione online per far inserire la bandiera dei quattro mori

La bandiera dei quattro mori insieme a tutte le bandiere disponibili sul catalogo delle emoji utilizzate ogni giorno da tutti gli utenti con smartphone. E' questa la richiesta di un giovane sardo, Pedru Sanna Deledda, che sull'ormai noto portale Charge.org ha deciso di avviare una petizione per chiedere di poter aggiungere la tipica bandiera sarda tra le altre disponibili. Una petizione che sembra aver già trovato molti sostenitori visto che in poco tempo ha totalizzato quasi 1200 sottoscrizioni su di un totale minimo di 1500.

La richiesta nasce dal futuro aggiornamento dell'Unicode previsto per il prossimo mese di giugno, data in cui cambierà il protocollo nella codifica delle bandiere riproducibili nei sistemi digitali. In questo caso si avrà il passaggio dallo standard ISO 3166-1 che riguarda i codici stato con DUE lettere all'ISO 3166-2 con codici stato e subregioni a TRE lettere. Tutto questo significa che saranno riproducibili in tutti i programmi come WhatsApp o anche Twitter, le bandiere di nazioni come Scozia, Inghilterra, Galles ma anche Catalunya, Paesi Baschi e Corsica. Da qui l'idea dell'utente sardo di inserire anche la bandiera sarda dei quattro mori da sempre simbolo dell'isola italiana e presente in manifestazioni di ogni genere.

Come si legge nella petizione, realizzata per l'occasione sia in italiano che in sardo: "Come in molti procedimenti di questo tipo, il problema principale non è la fattibilità tecnica (UNICODE ha già deciso di includere "un tot" di nuove bandiere) ma il segnalare un interesse collettivo: è uno di quei rari casi in cui una 'petizione' con un po' di firme può servire a raggiungere lo scopo".

La bandiera dei quattro mori è la bandiera ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e storicamente il suo significato storico è legato alle vicende belliche della Corona di Aragona, che dominò la Sardegna dal 1324 al 1479. La tradizione storica vuole che le quattro teste del vessillo rappresentino altrettante vittorie conseguite dai catalano-aragonesi in Spagna contro gli invasori mori: Saragozza, Valencia, Murcia e le Baleari. Tutto ciò possiede un legame profondo, simbolico, visceralmente legato alle vicende storiche dell’isola e dei suoi abitanti che viene esternato proprio tramite la bandiera.