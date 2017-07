Elon Musk bacchetta Mark Zuckerberg sulla IA: 'Ha una comprensione limitata'

Non capita tutti i giorni di vedere un siparietto fra i big della tecnologia come quello che ha coinvolto Elon Musk, CEO di Tesla, e sostenitore della IA per la guida autonoma. Musk ha "insultato" un altro dei sostenitori dell'IA, Mark Zuckerberg, che ha già utilizzato questo tipo di tecnologie su Facebook e Messenger. Il tweet di Musk arriva in seguito ad una sessione di domande e risposte tenuta da Zuckerberg lo scorso fine settimana, in cui quest'ultimo si è rivelato ottimista riguardo agli scenari post-apocalittici immaginati relativamente alla IA.

"Ho guardato una recente intervista con Elon Musk e la sua più grande paura per il futuro è l'intelligenza artificiale, cosa ne pensi sull'argomento e come pensi che l'IA possa influenzare il mondo?", è stata una delle domande poste al CEO di Facebook, che ha risposto: "Sono ottimista, e credo che gli oppositori cerchino a prescindere di sollevare problemi dichiarando paure su scenari apocalittici. Io semplicemente non li capisco. È una visione davvero negativa e, al momento, ritengo che sia una visione davvero poco responsabile".

Zuckerberg ha poi approfondito: "Ogni volta che sento dire che l'IA verrà utilizzata per fare del male alle persone nel futuro, credo che sia in parte vero. La tecnologia può essere sempre utilizzata sia per fare del bene, che per fare del male, e per questo hai la responsabilità di stare attento a quello che costruisci sapendo già a priori il modo in cui questa potrà essere utilizzata". La risposta non ha convinto Elon Musk che ha prontamente "blastato" Zuckerberg con una risposta degna dei migliori "blastatori" della rete (vedasi Enrico Mentana).

Su Twitter Musk ha scritto: "Ho già parlato con Mark [Zuckerberg] su questo argomento. La sua comprensione in materia è limitata". Un messaggio conciso e di fatto denigratorio (sul personale nei confronti di uno dei sostenitori della IA), contenendo pertanto tutti gli elementi del "blast" perfetto. Del resto la posizione di Musk è notoriamente meno ottimistica rispetto a quella di Zuckerberg. In un'intervista rilasciata recentemente ha infatti dichiarato che "l'IA è uno dei rari casi per cui penso che dobbiamo essere proattivi nella fase di regolamentazione, invece di reattivi".

I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk (@elonmusk) 25 luglio 2017

"Se fossimo solamente reattivi, quando ce ne sarà bisogno sarà già troppo tardi", ma ha anche sottolineato che è un bene indispensabile: secondo il CEO di Tesla "è un rischio fondamentale per l'esistenza della civiltà umana".