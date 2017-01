Domini in offerta da 0,90  su Register.it

Avere successo sul web non è facile, ed è per questo che oltre ad una SEO studiata è indispensabile avere un dominio forte, capace di essere facilmente rintracciabile dai potenziali clienti e, soprattutto, di ispirare fiducia nei confronti dell'utente che legge la pagina. A tal scopo è sicuramente allettante l'offerta di Register.it, con il portale che propone la registrazione di un dominio .com ad un prezzo di 0,90 € fino al prossimo 31 gennaio 2017. Facile da ricordare e universalmente riconosciuto, il .com è una delle estensioni cliccate al mondo da oltre 30 anni.

Il dominio .com nasce nel 1986 e significa commercial visto che nei primi anni per poter essere richiesto era necessario svolgere un'attività commerciale di qualunque tipo. Da metà degli anni '90 viene aperto a tutti e già nel 1997 veniva registrato il milionesimo .com. Nel 2010 diventavano oltre 200 milioni, ma il suo successo non deve fare paura visto che i domini ancoradisponibili sono tantissimi: secondo un recente studio condotto da Verisign il 99% dei domini da sei caratteri è ancora disponibile e 122 milioni di domini precedentemente registrati sono di nuovo utilizzabili.

Gli esperti consigliano nomi descrittivi e semplici da ricordare, meglio se contenenti le keyword più utilizzate dagli utenti nelle ricerche in un determinato ambito. Ma anche il dominio .com ha naturalmente una sua importanza, e citiamo alcuni dati per confermare l'ipotesi: tutte le aziende appartenenti al Fortune 500 hanno un indirizzo .com, così come tutte le aziende con la maggiore rapida crescita al mondo. Ad oggi viene registrato un dominio .com al secondo, o quasi, e una stragrande maggioranza dei domini contiene esclusivamente lettere, e nessun numero.

Insomma, nonostante i suoi 30 anni di età, il dominio .com è il più celebre e importante in assoluto. Ancora oggi è infatti l'estensione più ricercata e richiesta dagli utenti che utilizzano internet o gestiscono i propri canali, è sinonimo di affidabilità e consente di presentare il proprio progetto/servizio in maniera professionale, consente di avere una migliore visibilità online ed è l'estensione più registrata dai brand leader di ogni settore. E costa solamente 0,90 € per il primo anno di registrazione e solo sulle nuove attivazioni, grazie alla nuova offerta di Register.it.

Ogni dominio .com registrato con Register.it include:

Home Page del sito

3 indirizzi email da 2GB ad esempio: info@ tuonome.com

WebMail Avanzata

1 Indirizzo PEC personalizzato sul tuo dominio

Sottodomini e spazio web illimitato

...e molto altro ancora

